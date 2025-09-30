內塔尼亞胡與卡塔爾首相通話 在特朗普面前就空襲多哈道歉
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 9月29日於白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤，卡塔爾外交部同日發聲明，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）當日曾與特朗普、內塔尼亞胡通電話，內塔尼亞胡在通話中就以軍空襲卡塔爾首都多哈道歉。
聲明中說，內塔尼亞胡對侵犯卡塔爾主權表示道歉，並承諾今後不再針對卡塔爾領土發動任何攻擊。穆罕默德強調，卡塔爾在任何情況下都堅決拒絕任何侵犯本國主權的行為，保護公民和居民是卡塔爾政府的首要任務。卡塔爾將繼續為結束加沙地帶戰事努力，稱此舉反映了卡塔爾一貫通過外交手段應對危機、推動地區安全與穩定的立場。
以色列總理辦公室當日晚發表聲明，證實內塔尼亞胡曾與穆罕默德通話中，並對卡塔爾一名公民在以軍空襲中喪生深感遺憾。內塔尼亞胡向穆罕默德保證，以色列空襲目標是哈馬斯，不是卡塔爾民眾。
另外，以方聲明指出，以方歡迎特朗普關於成立三方小組的提議，以消除以色列與卡塔爾之間的不和。
卡塔爾是以色列與哈馬斯進行加沙地帶停火談判的主要斡旋方之一。9月9日，以色列空襲身處多哈的哈馬斯領導層。哈馬斯表示，空襲發生時，哈馬斯談判代表團正在討論一份由美國提出的停火方案。此次攻擊造成5名巴勒斯坦人、1名卡塔爾安全部隊人員死亡。
