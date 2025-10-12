哈馬斯突襲以色列音樂節他倖存卻痛失女友與母親　兩年後自殺身亡

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列音樂節，造成1,200 多人死亡，251人被劫持為人質。在突襲中倖存下來的沙萊夫（Roei Shalev）上周五（10月10日）晚被發現在車內自焚身亡。這名30歲青年當年曾親眼目睹女友亞當（Mapal Adam）在眼前遇害。



2023年10月7日，在音樂節上，沙萊夫與亞當躲在一部貨車下面裝死，亞當之後遭近距離射殺，自己亦為嘗試救女友而中彈重傷。沙萊夫母親也於音樂節遇襲案發一周後自殺身亡，原因是她「無法承受10月7日的痛苦和損失」。

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列音樂節，造成1,200 多人死亡，251人被劫持為人質。在突襲中倖存下來的沙萊夫（Roei Shalev）上周五（10月10日）晚被發現在車內自焚身亡。這名30歲青年當年曾親眼目睹女友亞當（Mapal Adam）在眼前遇害。（網上圖片）

時間來到2025年10月10日，沙萊夫在社交媒體發文稱他「再也無法忍受」並請求原諒。他說：「請不要生我的氣，求你了。沒有人會理解我，這沒關係，因為你無法理解。我只希望這種痛苦快點結束。我還活著，但我的內心卻已死。」

沙萊夫的朋友和亞當的妹妹看到推文後報警尋人，最終在2號公路發現一部汽車起火，而沙萊夫的遺體正正從車內找到。