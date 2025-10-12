歐盟分階段啟用數碼出入境系統　明年4月正式全面運行

歐盟自星期天（10月12日）起在外部邊境分階段啟用新的數碼化出入境系統（Entry/Exit System，EES），對非歐盟公民實施電子登記，並於2026年4月10日正式全面運行。



路透社報道，EES系統要求首次入境的第三國旅客通過護照掃描並採集指紋與面部照片完成登記，隨後再入境時僅須進行面部識別驗證即可；歐盟擬在六個月分階段推出實施，用電子記錄取代傳統護照蓋章，並在2026年4月10日正式全面運行。

歐盟將EES定位為「新的歐洲共同移民與庇護框架的數碼化骨幹」。官方指出，此舉旨在更有效識別逾期滯留者、打擊身份造假與遏制非法移民；分階段上線也為成員國、旅客與企業爭取適應時間。

EES覆蓋範圍與申根體制一致，但不含愛爾蘭與塞浦路斯，但包括冰島、挪威、瑞士與列支敦士登。屆時，「每名抵達外部邊界的第三國國民都將接受身份核驗、安全篩查並被登記入庫」，以便統一管理與風險分析。

2025年10月9日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席在比利時布魯塞爾舉行的「全球門戶論壇」（Global Gateway）。（Reuters）

針對英國旅客，歐盟另外安排了銜接機制。比如，凡經多佛港（Port of Dover）、福克斯通（經海底隧道）或倫敦聖潘克拉斯（乘坐Eurostar）出境的旅客，EES登記手續將在離開英國前的邊檢處完成。

具體分階段推進：自10月12日起，多佛港和福克斯通首先對貨運車輛和長途客車實施EES檢查；私家車旅客則將在多佛港於11月開始接受檢驗，福克斯通的乘用車檢查計劃在年底前推行；而倫敦聖潘克拉斯的Eurostar也將從10月12日起逐步引入新流程，先對部份商務旅客試點，隨後逐步擴大適用範圍。

這類分階段安排旨在為旅客與運營方爭取適應時間，盡量降低對通關效率的衝擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

