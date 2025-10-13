泰國婦遭醉酒夫家暴　弟弟憶姊長年受苦「火遮眼」執斧殺姊夫

泰國武里南府10月11日發生一宗倫常慘案，與緬甸籍丈夫成婚30年的61歲泰國婦在深夜遭到對方毒打，她的58歲弟弟聞訊而來後面見姐夫衝向姊姊似要施暴，情急之下竟拿起放在房間內的斧頭向姐夫揮去，最終鑄成大錯。



泰國《民意報》報道，警方在案發後到場調查，確認死者是60歲的緬甸籍非法勞工Kaek（นายแขก），死者頸部有傷口，倒在房間的血泊中，涉事疑犯為Sanga（นางสะเงา）的弟弟Samnao（นายสำเนา）。

Samnao在警方到場後主動自首，表示自己並無意殺人，只是鑒於姊姊自成婚後長期遭到家暴，迄今已有30年，「這次實在忍無可忍」。他指自己聽見姊姊呼救後趕緊進屋查看，嘗試阻止局勢升級，但稱Kaek醉酒嚴重，還衝向Samnao似要施暴，於是便拿起屋內的斧頭揮向姊夫頭部。

2025年10月11日，泰國武里南府，圖為當地警方發布圖片，其中可見疑犯蹲在地上等待警察調查。（警方圖片）

Sanga指自己與Kaek在曼谷從事建築工作時相識之後同居，案發前與丈夫一起喝酒不過發生爭執，稱Kaek如同以往一樣對自己揮拳施暴，而聽見呼救聲趕來的的弟弟剛好碰見自己正要被毆打的一幕。

警方目前已將Samnao帶回警察局進行調查，案件正在進一步處置中。