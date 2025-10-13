威廉分享育兒嚴規：禁子女用手機　讓孩子投入運動世界

英國威廉王子（Prince William）在10月3日播出的《尤金李維的宅老爹旅行》（The Reluctant Traveller With Eugene Levy）中分享育兒經，透露他與妻子凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）禁止3個孩子玩手機。



威廉王子與凱特王妃育有3名子女，12歲的長子喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）以及7歲的路易小王子（Prince Louis）。

威廉在節目中稱：「所以，我們坐下來聊天，這真的很重要，我們的孩子都沒有手機，我們對此非常嚴格。」

尤金李維問道：「這真有意思，那麼，如果你的孩子沒有手機玩，他們會玩什麼？他們喜歡做什麼？」

威廉分享道，路易和夏洛特喜歡彈跳床，他們大部份時間都在彈床上跳上跳下，互相打鬧，夏洛特也喜歡投球（Netball，又稱籃網球、無板籃球或英式籃球）和芭蕾，喬治則喜歡足球和曲棍球。

威廉說，讓他們專注於運動和戶外活動非常重要。