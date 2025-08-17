威廉凱特一家計劃年底前搬入新居 冀開啟患癌復原後「新篇章」
撰文：張涵語
英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）一家據報計劃從目前居住的「阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）」搬到位於溫莎大公園（Windsor Great Park）、擁有8間臥室的「森林小屋（Forest Lodge ）」。肯辛頓宮（Kensington Palace）發言人證實，這對王室夫婦將於今年晚些時候搬家。
英國廣播公司（BBC）報道，自2022年8月以來，威廉凱特一家就一直住在阿德萊德小屋。然而，經歷了過去18個月的艱難時光——包括凱特王妃被診斷出癌症並接受治療後，他們現在決定做出改變。
一位王室消息人士向BBC表示：「溫莎已成為他們的家。然而，過去這幾年住在阿德萊德小屋期間，他們經歷了一些非常困難的時刻。搬家給了他們一個重新開始、開啟新篇章的機會。」消息人士亦稱，此次搬家也是一個告別一些不愉快回憶的機會。
據悉，與他們目前居住的阿德萊德小屋一樣，威廉凱特一家的新居也將不會有任何常駐的工作人員，因為他們希望盡可能打造一個私密的家庭住所。
此前2022年8月，威廉王子凱特王妃宣布，將從倫敦的肯辛頓宮搬到溫莎。
