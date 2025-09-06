凱特王妃金髮新造型遭質疑「化療戴假髮」　戴妃髮型師轟：放過她

英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）在4日結束暑假後，攜手現身倫敦自然史博物館展開秋季行程，然而，凱特以全新金髮造型亮相，外型的變化令網友質疑她癌症化療掉髮後戴假髮，引起熱議。



對此，已故戴安娜王妃（Princess Diana）的御用髮型師強烈譴責網民，呼籲大家停止對凱特的攻擊。

凱特王妃新造新遭質疑戴假髮。（GettyImages）

凱特王妃遭質疑化療掉髮戴假髮 引髮型師怒斥

針對外界質疑凱特王妃因化療掉髮而戴假髮，據《時人》報導，已故戴安娜王妃的御用髮型師麥克奈特（Sam McKnight）在IG表示：

我對今天針對威爾斯王妃的那些惡毒留言感到震驚、噁心、難以置信，甚至非常憤怒。女人的頭髮對她來說是非常私人的東西，是她的盔甲、她的防護、她的自信，還有更多意義。

已故戴安娜王妃的御用髮型師麥克奈特公開斥責有關言論。（IG@sammcknight1）

麥克奈特直言：

我真的無法理解，怎麼會有人這麼惡毒、完全沒有一點同理心。更離譜的是，大部分評論竟然來自其他女性，她們在攻擊另一位年輕女人，一個因為婚姻與身分，不得不勇敢站在公眾面前的女人。

麥克奈特最後強調：「我相信凱特其實寧可遠離鎂光燈，但她這些年默默地、無私地代表我們的國家，展現了我們仍有的軟實力。」

癌症對每個人影響都不同，但對任何人來說都是翻天覆地的改變。所以，拜託放過她吧！你們這些人應該感到羞恥！ 麥克奈特

另外，英國《每日郵報》報導，專業造型師指出，凱特髮色轉變，可能與希臘度假期間的陽光、海風及海水作用自然退淡有關，經過挑染修飾後，營造出自然時尚效果，並巧妙遮掩白髮。

至於活動當天，因突然下起傾盆大雨，凱特王妃親自撐傘陪伴學童，俯身護著孩子們，展現親民形象。現場師生形容，威廉與凱特一前一後引導學童進入館內，場面溫馨，凱特外套雖被雨水淋濕，仍大方面對媒體與民眾。

而43歲的凱特王妃自2013年起擔任自然史博物館贊助人後，這次現身以Ralph Lauren西裝外套搭配With Nothing Underneath白襯衫及深色西裝褲，配戴價值495英鎊（約5212港元）的Daniella Draper字母項鍊，上頭還刻有3名子女喬治（George）、夏洛特小公主（Princess Charlotte，又譯夏綠蒂）與路易（Louis）的名字縮寫。

此外，她腳踩Pretty Ballerinas的流蘇樂福鞋，佩戴她婆婆戴安娜王妃的藍寶石訂婚戒指，及價值約850英鎊（約8951港元）的Kiki McDonough耳環，展現優雅風範。

經歷數月化療後 凱特王妃早前已逐步恢復王室公務（點圖放大了解更多）：

