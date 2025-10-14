以色列：已獲哈馬斯移交4名人質遺體
撰文：蕭通
出版：更新：
以色列軍方10月13日宣布，已接收哈馬斯送還的4名以色列人質遺體。而於當日稍早時間，哈馬斯根據停火協議，分兩批釋放共20名以方人質。以色列軍方和國家安全總局（辛貝特）當天發表聯合聲明說，首批被釋放的7人抵達以色列後，將前往以南部一個地點，並在那裡與家人團聚。
以哈落實首階段的加沙停火協議，於13日交換雙方被扣押人員，當中包括1900多巴勒斯坦囚犯，部份被送返抵加沙南部城市汗尤尼斯（Khan Younis），以及約旦河西岸拉姆安拉（Ramallah）。另有154名巴勒斯坦人當天經拉法口岸抵達埃及。
以方證實，哈馬斯當日亦移交了4具人質遺體，已送往法醫機構鑑定身份，暫未知其餘人質遺體在何時移交。
以色列方面當天曾敦促哈馬斯遵守協議，歸還全部28名以色列遇難人質的屍體。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）警告，哈馬斯方面任何拖延或拒絕移交以方被扣押人員遺體的行為都將被視為違反協議，以方將作出回應。
