《黃仁勳傳》作者警告：AI或已成新時代核彈　若失控恐毀滅人類

AI人工智能新時代的降臨，徹底改變人類的生活，學校學習還有職場的工作；但其發展速度之快，卻也使得一些專家心感擔憂。長期關注人工智慧與科技產業的美國作家、《黃仁勳傳》（The Thinking Machine: Jensen Huang, Nvidia, and the World's Most Coveted Microchip）作者維特（Stephen Witt）近日於《紐約時報》撰文，除引述多位專家對AI發展的憂慮，還得出結論指AI對人類而言，已經成為如同核彈般的具體威脅。



維特10月10日以「可能終結世界的AI指令」（The A.I. Prompt That Could End the World）為題撰文，文章引述圖靈獎（Turing Award）得主、被譽為「AI教父」之一的著名電腦科學家本吉奧（Yoshua Bengio）指出，他因為思考AI未來發展而失眠，擔心AI有可能被用來設計致命病原體，像是超級版的新冠病毒，足以毀滅人類。

事實上，史丹佛大學的科學家今年9月的報告便稱，「首次利用AI設計出一種病毒」，維特表示「我聽過許多關於AI能做什麼、不能做什麼的爭論，但數據已經超越爭論，並清楚表明以下事實：AI能力強大，它的能力正在加速提升，而這些能力所帶來的風險真實存在」。

維特（Stephen Witt）長期關注人工智慧與科技產業，並撰有《黃仁勳傳》一書。(網上圖片)

維特指出，OpenAI今年8月推出的GPT-5展現前所未見的能力。據他描述，這款模型能編寫複雜的程式，也能從零開始建立屬於自己的小型AI系統、設計新型生命體，甚至具有入侵伺服器的能力。

AI：圖為2023年7月6日，瑞士日內瓦人工智能造福人類全球峰會的照片。（Getty）

維特強調說：「從這個意義上來說，我們已經跨過1939年核分裂突破的門檻，爭論焦點不再是AI是否會毀滅我們，它可以，只要給它一個病原體研究實驗室、錯誤的安全準則和足夠的智能，它絕對可以，像核彈一樣具有破壞力的AI如今已化為現實，問題在於：是否有人會魯莽到製造這樣的AI？」。

不過，文章同時指出，Meta首席人工智慧科學家楊立昆（Yann LeCun）對AI的未來卻抱持樂觀的看法。他認為關於AI將毀滅人類的說法太過荒謬，在他看來AI並非威脅，而是人類智慧的「放大器」。楊立昆曾形容，AI如像電力或印刷術一般，將能推動人類文明。