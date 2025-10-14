蘋果CEO首次抖音直播帶貨成熱話　宣布iPhone Air下週在華開售

蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）展開訪華行程，並首度於抖音直播帶貨，成為網上熱話。他同時宣布iPhone Air下週起於中國發售。



新浪財經14日報道，Apple Store旗艦店13日晚於抖音進行直播時，庫克突然現身與中國網友打招呼，之後和其他員工一同完成他對中國消費者的直播帶貨「處子騷」，而「庫克來抖音直播了」隨即登上中國社交平台的熱搜榜。

圖為2025年10月13日，蘋果CEO庫克訪問中國期間，參加抖音直播帶貨。（網上圖片）

庫克在直播期間，亦宣布iPhone Air 將於下周於中國開售，17日開始接受預訂。他隨後拿出一台 iPhone Air作示範，並形容它「非常輕，好像能飛走」。

庫克除了直播帶貨，他同日下午現身上海THE MONSTER十周年巡展，與泡泡瑪特創辦人王寧、LABUBU原創作者龍家昇會面。

2025年9月9日，美國加州，蘋果（Apple）CEO庫克（Tim Cook）在發布會上發表演說。（Reuters）

報道指，龍家昇現場向庫克展示如何在iPad Pro上繪製LABUBU，王寧也向庫克贈送驚喜禮物，為一個手持iPhone 17 Pro 、帶上黑色粗框眼鏡的白毛LABUBU。