iPhone 17｜充電上限設80%反損電池健康？外媒實測2年揭驚人真相

蘋果自iPhone 15系列手機開始，新加入了充電「80%的上限」功能，用意是延長手機電池的壽命，但實際效果不得而知。



經外媒實測，連續兩年將iPhone充電限制在80%，對電池健康影響其實有限，且可能對短期換機者帶來不便。

示意圖（wengang-zhai/unsplash）

外媒《MacRumors》記者連續兩年進行實測，自2023年9月使用iPhone 15 Pro Max後，2024年9月再次以iPhone 16 Pro Max測試，將每日的充電上限設置為80%。

記者提及，在第一年的測試中，他的電池電量大部分時間都低於20%，但這樣恐危及電池容量，所以第二年他努力將電池電量維持在20%到80%之間。

連續兩年實測 不設限制電池健康度反更高

一年下來，這名記者的iPhone 16 Pro Max得到的結果是電池健康度94%、充電循環299次，數據與第一年相近。此外，記者也嘗試以MagSafe與USB-C混合充電方式，但發現以MagSafe充電時手機容易發熱，恐危害電池效能。

值得注意的是，這名記者也與同樣使用iPhone16 Pro Max的同事比較，發現同事完全沒有任何設定充電限制，結果電池健康度竟還有96%、充電循環308次，數據表現反倒比沒有設定充電限制還好。

分析指出，癥結可能是出自充電時的溫度管理，而不一定是充電限制。但記者也指出，若將時間拉長來看，將充電限制在80%或許有效，目前只實測一、兩年的效果可能有限：

也許設定在90%或95% 會更合理。

記者表示，平日把電池上限設定為80%，無疑帶來不便。在家時還好，但若出門需要用相機或導航，常常覺得電量不夠。他指出，iPhone偶爾會充到 100% 以進行校正，那些意外多出 20% 電量的日子，他總是很開心。目前他已升級成iPhone 17 Pro Max，並已把電池上限設定為80%，預計再次進行為期一年的測試。

