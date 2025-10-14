普拉博沃和特朗普私下談話因咪高峰沒關外泄　疑涉特朗普家族生意

印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）到埃及出席加沙和平峰會時，私下向美國總統特朗普（Donald Trump）表示希望與他的兒子埃里克（Eric Trump）會面，由於當時講台上的一個咪高峰仍開着，兩人的對話因此外泄。



路透社報導，多個國家和國際組織領導人包括特朗普和普拉博沃，星期一（10月13日）晚在埃及紅海海濱城市沙姆沙伊赫舉行峰會，聚焦加沙地帶停火第一階段協議。埃及、美國、土耳其和卡塔爾領導人簽署一份加沙宣言，為停火協議提供擔保。

一段影片顯示特朗普在台上發表講話後與普拉博沃交談，兩人就站在一個有咪高峰的講台後。

普拉博沃告訴特朗普，一個地方「不安全」，他問特朗普：「我能見見埃里克嗎？」埃里克是特朗普第二個兒子。

特朗普回說：「我讓埃里克打電話給你，好嗎？他是個很不錯的孩子。我叫埃里克打電話給你。」

2025年6月16日，特朗普次子埃里克（Eric Trump）在美國紐約市的特朗普大廈（Trump Tower）接受媒體採訪。（Reuters）

普拉博沃接着說：「我們可以選擇一個更好的地方。」特朗普說：「我讓埃里克打電話給你。」

普拉博沃問：「埃里克還是小特朗普（Donald Trump Jr）？」小特朗普（Donald Trump Jr）是特朗普的長子。

目前不清楚兩人是否在討論特朗普集團或涉及特朗普和他家人的任何商業交易。埃里克和小特朗普都是特朗普集團的執行副總裁，特朗普集團的業務涵蓋房地產、酒店、區塊鏈項目。

特朗普集團網站資訊顯示，特朗普集團在印尼首都雅加達郊區擁有一個高爾夫俱樂部。位於峇厘島的高爾夫俱樂部和度假村「即將開業」。

白宮和印尼駐華盛頓大使館沒有立即回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

