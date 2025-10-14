世衛：抗生素耐藥性問題普遍　威脅全球健康

世界衛生組織在一份報告中警告稱，全球常用抗生素耐藥性問題普遍存在，基本抗生素耐藥性的加劇，對全球健康構成日益嚴重的威脅。



新華社報導，世界衛生組織星期一（10月13日）發佈《2025年全球抗生素耐藥性監測報告》稱，2023年全球範圍內導致常見感染的實驗室確診細菌感染中，有六分之一對抗生素治療產生耐藥性。

報告說，2018年至2023年期間，超過40%的被監測病原體–抗生素組合的抗生素耐藥性上升，年均增幅達5%至15%。

這份報告採集100多個國家的資料，首次公佈了用於治療泌尿道和胃腸道感染、血流感染以及淋病的22種抗生素耐藥率估計值。

報告涵蓋大腸桿菌等八種常見的細菌病原體，每種病原體均與上述一種或多種感染相關。

報告特別指出，耐藥的革蘭氏陰性菌（Gram-negative bacteria）正在世界範圍內變得愈加危險。

大腸桿菌和肺炎克雷伯菌（Klebsiella pneumoniae），是在血流感染中發現的主要耐藥革蘭氏陰性菌。這些嚴重的細菌感染常導致敗血症、器官衰竭和死亡。

然而，全球範圍內超過40%的大腸桿菌和超過55%的肺炎克雷伯菌，目前已對首選治療藥物，即第三代頭孢菌素產生耐藥性。在非洲區域，這一比例甚至超過70%。

此外，抗生素耐藥性風險在世界各地存在差異，其中世衛組織東南亞區域和東地中海區域最高。這兩個區域報告的感染中，有三分之一表現出抗生素耐藥性。在非洲區域，這個比例也有五分之一。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「抗微生物藥物耐藥性的發展速度超過了現代醫學的進步，威脅着全世界家庭的健康。」

他也指出：「隨着各國加強抗微生物藥物耐藥性監測體系，我們必須負責任地使用抗生素，並確保人人都能獲得正確的藥物、有品質保證的診斷工具和疫苗。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

