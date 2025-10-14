內塔尼亞胡缺席和平峰會　外媒指因埃爾多安施壓：有佢無我

土耳其傳媒周一（10月13日）報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本有邀請以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）參加加沙和平峰會，但最後一刻取消，原因是土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）極限施壓，稱若內塔尼亞胡出席，自己就原機折返安卡拉。



特朗普邀請內塔尼亞胡前往埃及出席加沙和平峰會。周一上午，特朗普在以色列與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）通電話時明確表示，內塔尼亞胡將出席。惟內塔尼亞胡辦公室之後表示，由於峰會時間鄰近以色列的妥拉節，內塔尼亞胡將不參加此次峰會。

2025年9月25日，美國華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan，左）在白宮會晤時握手。（Reuters）

然而，這背後或因一場外交角力。土耳其傳媒Daily Sabah引述外交消息稱，埃爾多安的干預導致內塔尼亞胡缺席加沙和平峰會。報道指，埃爾多安明確表示，如果內塔尼亞胡前往出席峰會，他將下令飛機飛回土耳其首都安卡拉。

報道指，埃爾多安在前往埃及途中得知內塔尼亞胡預計將出席峰會的消息，馬上作出反應，下令飛機在紅海上空盤旋，之後，內塔尼亞胡取消行程的消息傳出，埃爾多安的專機才降落埃及機場。