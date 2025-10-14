Google擬斥資100億美元　投資印度資料中心及AI項目

美國Alphabet Inc旗下Google 公司將斥資100億美元（約778億港元），在印度南部安德拉邦建一個大型資料中心和人工智慧（AI）中心。



路透社報導，這將是Google在印度最大此類的投資。安德拉邦（Andhra Pradesh）政府說，Google將在這座港口城市的沙卡帕特南（Visakhapatnam）建一個1千兆瓦的資料中心園區，結合AI基礎設施、大規模能量儲源（large-scale energy sources）和一個先進光纖網路。

預計雙方將於星期二（10月14日）正式簽署協定。

印度國旗 REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

大型科技公司之間的競爭日益激烈，大家都在大量投入建設新的資料中心基礎設施，以滿足對AI服務日益增長的需求。安德拉邦資訊技術部長洛克什（Nara Lokesh）說：「在資料就是新石油的時代，這項投資將成為我們的戰略優勢。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

