澳洲總理與特朗普長子等名人電話號碼遭外泄　澳方展開調查

獨立媒體Ette Media於10月13日率先報道，一個網站公開據稱是澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）與小特朗普（Donald Trump Jr）等名人及政客的私人電話號碼。經其他外媒查證，部份遭外泄電話號碼的確正被相關政客使用。對此，澳洲總理辦公室稱已獲悉事件，並指當局已展開調查。



綜合澳洲特別廣播服務公司（SBS）等外媒報道，涉事網站聲稱，透過人工智能（AI）技術從網上取得有關資料，將不政治人士、名人的聯絡方式匯集起來，其數據庫中甚至擁有數億人和企業的詳細資料。

圖為2025年9月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）的長子小特朗普（Donald Trump Jr）出席Charlie Kirk的追悼會及發表講話。（Reuters）

英國廣播公司 (BBC) 其後證實，阿爾巴尼斯和小特朗普的的確有使用遭外泄的電話號碼，惟不清楚後者是否仍在使用它。

該網站還公開據稱是美國前總統奧巴馬（Barack Obama）、美國前總統克林頓（Bill Clinton）以及英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的私人電話，BBC其後撥打相關電話查證真偽，除撥給「奧巴馬」的電話無人接聽外，後兩者皆非2人的私人電話。

2025年7月12日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）起赴華進行為期6日的訪問，圖為他當日抵達上海浦東國際機場後向媒體發表演說。（Reuters）

澳洲警方目前正在尋求將阿爾巴尼斯的電話號碼從此類資料庫中移除，協助其他遭受害的議員，並承諾將針對一切違法行為迅速採取行動。