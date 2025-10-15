特朗普：哈馬斯未歸還所有人質遺體　停火協議第二階段現已開始

以色列及哈馬斯達成首階段加沙停火協議後，雙方於周一（10月13日）交換人質，20名以方人質獲得釋放、4名已故以方人質遺體送還。路透社指，哈馬斯將於當地時間周二晚上10時（香港時間周三午夜3時）歸還另4名人質遺體。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台表示，因哈馬斯未按照承諾歸還所有人質遺體，指出停火協議第二階段現已開始。



路透社引述三名以色列官員表示，加沙和埃及之間的拉法（Rafah）口岸將關閉到周三；聯合國人道事務協調廳（OCHA）加沙分部負責Olga Cherevko亦證實，自周三起，以色列只允許300輛救援物資貨車進入加沙，僅為商定數量的一半。

以色列表示，這些舉措目的是向哈馬斯施壓，迫使其交出剩餘人質遺體。

當地時間2025年10月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台發文，表示哈馬斯扣押的以色列人質遺體沒有按照約定全部歸還，指出加沙和平協議第二階段現已開始。（Truth Social截圖）

特朗普則在社交平台Truth Social發文：「全部20名人質已回歸，並如預期般感覺良好。一個巨大的負擔已然落下，但工作還未完成。死者沒有按照約定被（全數）歸還！第二階段現已開始！」

路透社報道，特朗普周二在白宮還威脅哈馬斯必須解除武裝：「如果他們不解除武裝，我們就會解除。而且這會很快發生，甚至可能以暴力的方式發生。」