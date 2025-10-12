以色列：哈馬斯扣押人質將於周一清晨獲釋

以色列政府發言人Shosh Bedrosian周日（12日）表示，哈馬斯扣押的以色列人質將於當地時間周一清晨獲釋。



發言人稱，預計20名仍倖存的人質將全部同時獲釋。接收到人質後，以色列也將釋放巴勒斯坦囚犯。

預計紅十字會將接收獲釋的人質，由六至八輛車輛分批運送至以色列控制的加沙地帶，再轉運至以色列南部的雷姆（Re'im）基地，在那裏與家人團聚。

2025年10月11日，在以哈加沙停火協議生效後，以色列特拉維夫（Tel Aviv）的「人質廣場」，人們舉着印有2023年10月7日遭哈馬斯綁架的人質照片的標語牌。（Reuters）

《以色列時報》早前引述消息報道，以色列政府已告知人質家屬，預計人質將於周一凌晨4點至6點期間開始獲釋，但具體時間仍可能變動。紅十字會將在人質獲釋前兩小時通知以色列。

以色列與哈馬斯9日在埃及簽署首階段停火協議。根據協議，哈馬斯將釋放20名倖存人質並歸還28名人質遺體，以色列將釋放近2000名巴勒斯坦囚犯，包括250名被判終身監禁、開戰以來被捕的1700名巴勒斯坦人。對加沙的人道主義援助將恢復。以軍將撤離至美國劃定的「黃線」，屆時以色列仍控制加沙53%領地。