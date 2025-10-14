人工智能（AI）時代來臨、其應用深入生活各處，不過美國傳出有女子想要毒殺已分居的丈夫，竟使用ChatGPT查詢「如何下毒殺人」，所幸最終未能得逞，女子被捕並被起訴企圖謀殺等罪名。



用ChatGPT查毒藥 女子謀殺丈夫未遂

《紐約郵報》報道，這宗事件發生在北卡羅萊納州，在學校擔任治療師的43歲女子蓋茨（Cheryl Harris Gates）於10月10日被捕，原因是她在丈夫的能量飲品中「加料」、意圖使其昏厥或喪失行為能力。

事發地點位於美國北卡羅萊納州。（Google Maps截圖）

北卡羅萊納州街景圖（Google Maps截圖）

根據逮捕證詞，蓋茨在今年7月8日至9月29日期間使用ChatGPT研究「可注射或口服、使人致命或殘疾的藥物組合」，後續她甚至研究、購買材料並實施計劃，調查人員在她住所發現了注射器、膠囊填充物、醫用滴管、體重計和藥物等證據。

至於被視為目標的蓋茨丈夫本身已和對方分居，他在7月12日、8月18日曾2度出現行動不便的情況，並在飲料中檢驗出含有管制藥品，如今蓋茨面臨1級企圖謀殺、污染食物飲品意圖造成傷害等罪名的指控，另外還有跟蹤、破壞財產的額外指控，因為她涉嫌在丈夫的車上安裝追蹤裝置，並損壞其住所的窗戶。

43歲女子蓋茨（Cheryl Harris Gates）在學校擔任治療師。（Mecklenburg County Detention Center圖片）

目前蓋茨在任職學校的網站介紹已被移除，家長得知消息後相當震驚，更痛批：

她根本不應該靠近學生。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】