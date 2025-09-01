瑞士朱古力巨頭企業研發「細胞可可」　應對氣候與供應鏈雙重挑戰

瑞士朱古力巨頭百樂嘉利寶（Barry Callebaut）攜手蘇黎世應用科技大學（ZHAW），展開非商業化早期研發，探索細胞培養技術在可可生產的應用。此合作旨在開發新風味、提升營養價值並強化供應鏈韌性，應對氣候變遷與市場波動，同時呼應其「Forever Chocolate」永續策略，為未來朱古力產業打造低碳、健康且穩定的新模式。



瑞士朱古力巨頭百樂嘉利寶（Barry Callebaut）宣布與蘇黎世應用科技大學（ZHAW）展開策略性合作，在非商業化的早期研發階段探索細胞培養技術於可可生產中的潛力。百樂嘉利寶是全球最大B2B朱古力與可可製造商之一，長期為各大食品品牌與烘焙商供應原料。

瑞士朱古力巨頭百樂嘉利寶（Barry Callebaut）攜手蘇黎世應用科技大學（ZHAW），展開非商業化早期研發，探索細胞培養技術在可可生產的應用。（barry-callebaut.com）

此次合作是該公司多元原料與創新策略的一部分，旨在開發全新風味、優化健康效益，以及打造更具韌性的供應鏈，應對氣候變遷與市場波動帶來的挑戰。百樂嘉利寶全球研發與可可永續負責人Dries Roekaerts指出：

我們不是要取代農場生產，而是預備在將來能提供更多選擇，確保長期供應安全。

科技遇上朱古力：細胞培養應對種植挑戰與市場壓力

根據Green Queen報導，氣候衝擊與高昂可可價格導致百樂嘉利寶過去9個月銷量下降6%，此次合作正是該公司多年創新與原料多元化策略的一環，以減緩供應風險。透過在生物反應器中培養可可細胞，可望降低溫室氣體排放、減少用水量及土地依賴，並為消費者熟悉的朱古力口味開啟新方向，未來更能兼顧特色風味與健康強化功能。

百樂嘉利寶強調，細胞可可不是為了取代傳統種植，而是對氣候挑戰與供應鏈不穩的一種補強與風險分散策略。公司將沿用其「非可可方案」（例如精準發酵向日葵籽）等技術，擴大可可替代供應，並與細胞培養同步發展，強化全球供應策略，同時呼應其「Forever Chocolate」永續朱古力戰略。

全球勢力匯流：多方進入細胞可可領域

除了百樂嘉利寶之外，多國與學界已相繼進軍細胞可可領域，包括美國California Cultured、以色列Celleste Bio、瑞士Food Brewer等初創公司。投資者如瑞士朱古力品牌Lindt & Sprüngli與比利時烘焙巨頭Puratos旗下創投部門Sparkalis，也紛紛投入此新興技術；前者已密切關注此領域發展，後者則作為技術資金支持者，助力初創公司加速商業化進程。

研究機構方面，ZHAW教授Tilo Hühn與Regine Eibl-Schindler在細胞培養與發酵領域擁有深厚經驗，並具備將相關技術轉化應用於食品領域的專業背景，為此合作項目注入關鍵的學術與技術實力。

從永續到市場：細胞可可的多重價值

百樂嘉利寶指出，細胞可可不僅具備解決供應鏈不穩與增添產品風味的潛力，更可強化其在「永續朱古力」定位上的競爭優勢。在消費者對朱古力來源與環境衝擊關注度日增之際，推出兼具環保、健康特色的細胞朱古力，有望滿足市場對「強韌供應、健康誘人、低碳排放」三重訴求的需求。

未來展望：從實驗室走向市場

目前該合作仍在初期研發階段，尚無明確上市時間點，但其意義重大：不僅是氣候衝擊下的被動應對，更可能推動朱古力產業建立新的供應模式。一旦取得突破，細胞朱古力可實現品質、健康與永續的三重平衡，為企業帶來消費者信任與差異化優勢。

此舉也將促使傳統朱古力製造業加速創新，推動更多業者思考「實驗室與農場雙軌並行」的未來路線。百樂嘉利寶與ZHAW的合作，是以氣候與市場挑戰為催化的技術創新，隨著多方競逐此領域，未來有望引領整個朱古力產業走向更永續與穩定的新時代。

