緬甸詐騙園區遭打擊後迅速重開　大量利用SpaceX星鏈上網

雖然中國、泰國與緬甸政府積極聯手打擊緬甸邊境的詐騙園區，但衛星圖像與無人機影片顯示，這些詐欺工廠不僅仍在運作，規模更勝以往。它們還大規模地使用全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的星鏈（Starlink）衛星網絡。



專家稱，這些詐騙園區，多數由中國犯罪集團與緬甸民兵合作經營。中泰緬當局今年2月向民兵組織施壓要求剷除園區，最終有約7000人獲釋。但泰國一名高級警官透露，目前仍有多達10萬人囚禁其中。

緬甸政府展開打擊行動後僅數周，多個園區就已恢復擴建。從9月拍到的衛星圖像可見，緬甸妙瓦底地區的約27個詐騙園區中，有許多類似辦公室與宿舍大樓的建築拔地而起。規模最大的園區之一KK園區，更在短短7個月內就新增一整個區域，主要入口安檢站也大幅擴建，還新增了通道和路口。

位於泰緬邊界的莫艾河（Moei River）也出現至少5個新渡口，以從泰國運輸物資到詐騙園。

2025年10月11日，星鏈（Starlink）的標誌出現在智能手機屏幕上。星鏈是由 SpaceX營運的人造衛星網絡，旨在為全球民眾提供高速網絡。（Getty）

儘管泰國政府一度切斷網絡與電力供應，但沒過多久，星鏈（Starlink）接收器就覆蓋了詐騙中心的屋頂。KK園區一座建築屋頂上，就可見近80個星鏈接收器。

星鏈在緬甸並未獲得營運執照。今年2月前，星鏈的流量根本不足以被列入緬甸網絡供應商名單。但根據亞太網絡資訊中心的數據，7月3日至10月1日間，星鏈在緬甸的流量每天位居榜首。

美國加州檢察官去年曾警告星鏈公司，指星鏈的衛星系統正被詐騙分子利用，但星鏈未作任何回應。

美國會聯合經濟委員會對星鏈展開調查

美國兩黨國會聯合經濟委員會向法國媒體證實，委員會已於7月開始調查星鏈公司是否在向緬甸詐騙園提供互聯網接入。擁有星鏈的SpaceX公司未回應置評請求。

美國專門打擊網絡犯罪的前任檢察官韋斯特說：「一間美國公司竟在助長這種事，這令人髮指。」

據美國財政部，美國人是東南亞詐騙集團主要目標之一，去年損失估計達100億美元（約778億港元），同比增加66%。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室的報告則估計，東南亞詐騙團伙於2023年共騙取了370億美元（約2877億港元）。

2025年8月28日，來自肯亞的奧金多 (Duncan Okindo) 表示，去年他被泰國的客服工作誘騙到東南亞，但最終卻被困在緬泰邊境的一個詐騙園區四個月。圖為他在內羅比（Nairobi）接受路透社採訪後拍照。（Reuters）

緬甸、泰國、中國和老撾交界的邊境地區被稱為金三角，一直是毒品販運、走私、非法賭博和洗錢的溫床。緬甸內戰造成的腐敗和權力真空，使得犯罪集團得以壯大。

許多於今年2月獲救的人稱，他們被販賣到這些詐騙園區，遭受毆打和酷刑，被迫從事詐騙工作。當中部分人是受高薪誘惑前去詐騙園，有一些相信是自願的。

澳大利亞智庫澳洲戰略政策研究所上個月發布報告指，這些詐騙園區獲緬甸軍政府附屬民兵許可運作，「只要軍政府持續助長這個產業，這永遠只會是貓捉老鼠的遊戲」。

韋斯特指責各國政府忽視這個問題的嚴重性，並說：「我不知道我們該如何終結它。它現在規模過於龐大，宛如一個敵對國家。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

