柬埔寨詐騙園區疑爆勞資及宗教糾紛　過百外勞闖辦公室「掃場」

柬埔寨西哈努克省一處詐騙園區驚傳暴動事件，上百名印尼、印度及巴基斯坦籍勞工，因勞資糾紛及宗教衝突不滿，集體闖入園區辦公及宿舍區打砸，警方出動大批警力進駐控制，並將涉案人員帶回警局調查。



《柬中時報》報道，這宗事件發生於4日晚間約10時，暴動發生地點位於西哈努克市「中國城」園區內，涉事者主要為印尼、印度及巴基斯坦籍員工。據悉，這些外籍人員多在園區內，由中國人經營的網路賭博及電信詐騙企業工作。

報導指出，暴動期間，情緒激動的員工衝入辦公樓與宿舍區，砸毀辦公設備與家具，現場一度陷入嚴重混亂，部分人員在衝突中受傷。👇👇👇

+ 14

警方迅速調派特警及多支增援部隊前往現場封鎖區域，逐步恢復秩序，直到5日凌晨4時才完全平息。

報道表示，截至5日凌晨，警方已將參與暴動的人員全數帶回警局進一步調查，初步了解，事件疑由長期勞資糾紛，以及宗教節慶期間的衝突爆發。也有消息指，疑似是印度籍詐騙人員「接私單」被發現，引爆衝突。

延伸閱讀：全團賣豬仔！老闆請30多名員工泰國旅遊 落機秒被運到緬甸詐騙園（點圖放大閱讀）：

+ 14

延伸閱讀：

原是黨主席選舉辯論來賓 館長：我的問題他們答不出來

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】