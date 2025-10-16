以色列已確認7人質及1未知巴人遺體　哈馬斯將再移交2遺體

首階段加沙停火協議生效期間，哈馬斯兩日內已向以色列軍方移交8具遺體，據稱全都是曾被扣押在加沙的已故以色列人質。以媒報道，以方對遺體進行身份鑒定後發現，周二（10月14日）歸還的4具遺體之一並非以方人質，其為身份不明的巴勒斯坦人。哈馬斯則表示，將於當地時間周三晚上10時（香港時間周四午夜3時）再歸還2名人質遺體。並稱已移交所有活着的人質和迄今為止發現的人質遺體。



《以色列時報》引述以軍聲明，指已獲得Tamir Nimrodi、Uriel Baruch和Eitan Levy三名已故人質的遺體，並於周三通知其家屬。惟第四具遺體屬於一名身份不明的巴勒斯坦人。這樣總計已換回了7具以方人質遺體，剩下21名已故人質未被歸還。

2025年10月15日，獲釋的以色列人質安格雷斯特（Matan Angrest）出席了在耶路撒冷舉行的以色列士兵Daniel Shimon Perez的葬禮。後者在2023年10月7日哈馬斯發動的襲擊中喪生，他的遺體被扣押在加沙，隨後根據以哈人質交換和停火協議返回以色列。（Reuters）

哈馬斯隨後表示，將於周三晚上10時移交2名新的人質遺體。報道引述了一名紅十字會高級官員證實此事。

路透社引述哈馬斯稱：已移交所有活着的人質以及迄今為止發現的遺體。至於剩餘的以方人質屍體，則需要付出大量努力和使用特殊設備才能找到。