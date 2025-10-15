以巴和約｜遭哈馬斯囚738天Nvidia工程師歸隊　黃仁勳：滿懷感激

任職於英偉達（NVIDIA）特拉維夫研發中心的32歲電機工程師歐爾（Abinatan Or），遭哈馬斯囚禁長達兩年，近日終於重獲自由。



消息一出，全公司高興不已，執行長黃仁勳也在第一時間向全體員工發出內部信，激動表示：「我們的同事歐爾終於回家了，這是讓人深受感動與感恩的一刻。」

英偉達執行長黃仁勳。（Reuters）

黃仁勳稱讚美國總統特朗普（Donald Trump）創造了奇跡。（Truth Social@realDonaldTrump）

遭囚2年終於獲釋 英偉達全體同仁感動

據《Calcalist》報導，歐爾是哈馬斯釋放的20名人質之一，在遭囚738天後，於美方斡旋的停火與人質交換協議下，由紅十字會接回。他在2023年10月7日參加「諾瓦音樂節」時，與女友諾亞（Noa Argamani）一同被哈馬斯綁走。女友於今年6月以色列軍方救援行動中獲救，而歐爾則直到近日才平安返家。黃仁勳在內部信寫道：

我深受感動、滿懷感激，就在剛才，我們的同事歐爾被釋放。在歷經哈馬斯囚禁的兩年煎熬後，他終於回到家人懷抱。

他特別讚揚歐爾的母親蒂札（Ditza）：

她堅定的信念、勇氣與希望啟發了我們所有人。英偉達以色列團隊在這段時間也始終陪在她身邊，從未放棄讓歐爾平安歸來的信念。

歐爾於2022年加入英偉達，在完成本古里昂大學電機工程學位後，進入公司VLSI設計部門擔任DFT工程師，負責半導體核心設計，是英偉達在以色列研發網絡晶片的重要成員之一。

黃仁勳曝「悲傷沒有國界」：一同祈願和平

黃仁勳在信中提到，英偉達有上千名員工在在戰爭期間仍堅守崗位、守護家園，許多人在衝突中經歷失去與痛苦，有人殉職，也有人失去摯愛與親人：

這場悲劇奪走了無數生命，悲傷沒有國界、沒有信仰之分，我們一同哀悼，也一同祈願和平的到來。

黃仁勳在結尾寫道：

歐爾，歡迎回家。你的歸來帶給英偉達大家庭無比的喜悅與慰藉。願這一刻成為復原、重生與永續和平的起點，為所有受戰火影響的人帶來希望。

他同時呼籲，停火與人質釋放應成為「邁向恢復和平的轉捩點」，讓所有人都能早日脫離這場漫長的苦難。

根據英偉達官方資料，2023年底公司曾發起人道救援行動，為以色列與加沙地區受戰爭影響的平民募得1500萬美元（約1.2億港元），其中包括員工個人捐款500萬美元（約3887萬港元）與公司配捐1000萬美元（約7774萬港元），創下英偉達成立30年來最大規模的慈善計畫。

