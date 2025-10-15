以色列人質及巴人囚犯獲釋畫面反差大　巴囚抨獄中如「活人墳墓」

以色列及巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）本周交換人質及囚犯。外媒10月14日報道引述巴勒斯坦醫療人員稱，許多當日獲釋的巴人身體健康狀況不佳，部份人身上有毆打造成的明顯傷痕，甚至有人在返回加沙途中暈倒，有網民指出，畫面與早前以色列人質獲釋場景形成強烈反差。



以色列人權組織B'Tselem抨擊，指控巴勒斯坦囚犯在該國監獄中被剝奪醫療救助、基本食物供應甚至遭受身體虐待，是當局「政策問題（a matter of policy）」。



英國《衛報》報道，遭關押了近兩年、現已獲釋的巴勒斯坦囚犯Naseem al-Radee受訪時稱，他在拘留期間遭受了以色列獄警的虐待，欠缺醫療照顧和食物。

Naseem al-Radee在獲釋前遭關押在Nafha監獄，並替該處環境極其惡劣。他透露，牢房非常擁擠，14名囚犯須擠在一個似乎只能容納5人的囚房。他被囚禁期間屢遭受酷刑，須面對手腳被捆綁、毆打等一系列有計劃虐待行為。

另一位獲釋者Zaid Al-Jundi則感慨：「我們走出了活人墳墓般的監獄，掙脫了囚禁的枷鎖，得以與家人、朋友和孩子團聚。」

許多獲釋者身體狀況堪憂，有人身上帶着近期遭受毆打的傷痕，還有人需要親屬攙扶才能行走。

另有同樣被關押在Nafha監獄的獲釋巴人囚犯稱，該處欠缺基本醫療用品，囚犯們甚只能用地板清潔劑來處理傷口。

據卡塔爾媒體Al Araby電視台及網上影片，一名非常虛弱的巴人囚犯13日獲釋後被送到加沙的汗尤尼斯（Khan Younis），但他抵達前已在車上昏迷，到步後只能由醫護人員及民眾合力抬起將他送往納賽爾醫院（Nasser Hospital）救治。

納賽爾醫院公共關係負責人Eyad Qaddih表示，醫院13日接收了不少獲釋巴人囚犯，他們身上大多有遭受酷刑的傷痕，包括瘀傷、骨折、雙手被捆綁的痕跡。

他表示，許多獲釋囚犯因健康狀況不佳而被轉送至急診室，他們身上除了有遭受毆打造成的傷害外，不少人似乎已很久沒有進食。

