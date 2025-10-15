以色列人質述囚禁過程：長期飢餓煮飯陪打牌　遭酷刑或鎖鏈囚隧道

在獲釋返回以色列後，一批歷經超過2年囚禁的人質開始向家人和傳媒講述他們在哈馬斯手中的經歷。以媒周二（10月14日）引述獲釋人質稱，作為士兵或被視為士兵的平民，他們所經歷的事情可能比前幾輪獲釋的人質更為惡劣。



經歷長達738天的完全孤獨囚禁，32歲的歐爾（Avinatan Or）從未見過其他人質。他被關在加沙中部，條件極其惡劣，因長期飢餓導致體重驟減30%至40%。他對外界一無所知，直到獲釋重逢女友諾亞（Noa Argamani）時，才得知她早已被營救。歐爾（Avinatan Or）是任職於英偉達（NVIDIA）特拉維夫研發中心的電機工程師。

以色列國防軍（IDF）2025年10月14日發布歐爾的相片。（Instagram@idf）

歐爾和諾亞兩人分享「兩年後的第一支煙」，象徵苦難暫告段落。而安格雷斯特（Matan Angrest），因其士兵身份，他在囚禁初期遭受「非常嚴重的酷刑」。

博博特 （Elkana Bohbot）大多數時間被鎖鏈囚禁於隧道中，幾乎失去所有時間與空間感。然而，他仍堅定地記得自己的結婚紀念日，並堅持要求為此沐浴。他的看守最終答應他的請求，為他卸下鎖鏈並讓他洗澡。

米蘭（Omri Miran）在加沙期間被轉移多達23個地點。他的兄弟透露，米蘭有時會為看守做飯，並因其手藝而受「歡迎」。大部份時間，他透過與看守打牌度日。令人驚訝的是，他始終清醒地計算被囚禁的天數，並清楚知曉當下的日期。