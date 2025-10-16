貝森特：美國或延長關稅休戰期　換取中國推遲稀土出口管制

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周三（10月15日）出席國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行年會時，暗示美國有可能延長對中國商品加徵關稅的暫停期，來換取中國推遲實行稀土出口管制計劃。他還表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）仍打算於本月較晚時間在韓國會見中國國家主席習近平。



長達90天的中美關稅休戰期將於11月到期。彭博社指出，特朗普政府目前的重點是，阻止中國實施更嚴格的稀土管制措施。為此，美國一方面提供激勵勸說北京放棄計劃，同時威脅若不放棄將實施嚴厲處罰。

貝森特表示：「我們是否可能以延長（關稅休戰）期限作為交換？有可能。但所有這些都將在未來幾週內進行談判。」

圖為2019年6月29日，日本大阪，中國國家主席習近平會見時任美國總統特朗普。（Reuters）

他還表示，特朗普預計於本月較晚時間在韓國與習近平會面；而他自己亦很可能會早過特朗普訪問亞洲，並與中國國務院副總理何立峰會面。

一同出席年會的美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）則表示，他對北京將推進稀土出口管制表示懷疑，指出其將扼殺各類消費品的貿易：「範圍和規模簡直難以想象，而且無法實施。」