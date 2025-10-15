英媒：中國提煉稀土價格比歐洲低3倍　AirPods呢個功能都靠佢

中國商務部10月9日宣布針對稀土出口的新政策，消息一出立即引起美國等西方國家的強烈反彈。據英媒報道，目前，全球約70%的稀土在中國開採；約90%的成品（即稀土磁鐵）都是由中國製造。中國在這一領域佔據主導地位，其中一個主要原因是中國不但掌握分解和提煉技術，價格上亦比歐洲出產的稀土便宜至少3倍。稀土磁鐵的應用廣泛，從蘋果的AirPods耳機到汽車，以及美軍的F-35戰機和戰斧巡航導彈（Tomahawk missiles）都需要用到它。



據英國天空（Sky News）報道，在人類歷史的大部份時間裏，很少會有人注意到這17種稀土元素。

稀土元素是一組鮮為人知的元素，它們位於元素週期表的某個角落，在化學家和地質學家眼中，它們以其複雜而繁瑣而聞名；它們極難提煉，但其化學性質卻讓它們非常有趣。

2025年7月26日，代表鈧 (Sc)、釔 (Y)、釹 (Nd)、鑭 (La) 等稀土元素的立方體以金字塔形式堆疊在中國國旗前。（Getty）

稀土元素本身的作用並非僅僅在於它本身，而是在於它與其他元素的協同作用。

將稀土添加到合金中，可以增強合金的強度、延展性、耐熱性等。我們可以把它們想像成一種金屬調味料：一種添加到其他物質中的調味料，可以使它們更堅固、更堅硬、更優質。

最好的例子或許就是釹（neodymium）。這種稀土元素本身並沒不特別。但將它與鐵和硼結合起來，就能形成世上最強的磁鐵。釹鐵硼磁鐵可謂無處不在。

如果你擁有一副入耳式耳機或耳塞，裏面的喇叭就是由這些稀土磁鐵驅動。

如果你有一副蘋果的AirPods，這些磁鐵不僅存在於喇叭中；它們也是耳機盒合上時發出令人滿意的「咔噠」聲音的原因。

稀土磁鐵無處不在：在升降車窗的小型摩打中，在安全氣囊和座椅調節裝置中。

而且不僅僅是這些小部件。大多數電動車的引擎都使用稀土磁鐵，這使得它們的加速效率比老式的全銅引擎更高。

美國防部表示，稀土磁鐵是美國武器系統的關鍵部件，例如F-35戰機、維珍尼亞級和哥倫比亞級潛艇、掠奪者無人機、戰斧巡航導彈、雷達以及聯合直接攻擊的智能炸彈都需要稀土磁鐵生產。

中國稀土成本低廉

據報道，中國佔據領導地位的主要原因是，中國非常擅長以相對較低的成本開採及提煉大量稀土。

根據基準礦產情報公司（Benchmark Mineral Intelligence）的數據，中國稀土的現有成本至少比歐洲同類提煉礦的成本低三倍。

2025年10月15日，根據基準礦產情報公司（Benchmark Mineral Intelligence）的數據，部份中國稀土如鏑（Dysprosium）和鋱（Terbium）的現有成本至少比歐洲同類提煉礦的成本低三倍。（Benchmark Mineral Intelligence網站）

據Thunder Said能源的分析員Rob West表示，分解和提煉稀土礦石所需要的能源和碳排放極高。

大多數歐美企業已經退出該行業，因為它高度污染環境。

在中國，這類擔憂並不構成什麼問題，尤其是考慮到中國的大多數礦場，包括最大的礦場--內蒙古的白雲鄂博礦區，距離最近的城市都有數百甚至數千公里。