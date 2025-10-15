美國限半導體　中國控稀土　雙向「絞殺」誰更有籌碼

中國強硬地打出了「稀土管制」這一反制重拳，就等於是向美國「攤牌」了。不甘認慫的特朗普就想以加徵100%關稅相威脅的方式「掀桌子」。 他大概是忘記了，此前即便他把關稅加到了145%，中國也沒有後退。如今，又威脅加徵100%關稅，對中國的威脅力就更不值一提了。結果就是，中國非但不退，反而再一次強調「打奉陪到底談大門敞開」。此時的特朗普只能是找台階下了。



這次「稀土管制」可謂是又准又狠。這次出台的管制措施，不單純是針對向美國出口，是意在阻止世界各國所有與中國稀土相關的產品或元件進入美國，這是要徹底卡住美國的經濟或製造業的命門。另外，特朗普一直企圖通過與其他國家的關稅談判施壓，對中國加徵所謂的「二次關稅」，中國此舉也是意在警告相關國家，以犧牲中國利益與美國談判，就一定會受到中美雙重的打擊，這是意在破特朗普的對華「關稅圍攻」之局。

事實上，中國大陸的出口管制立法和框架是伴隨應對美國貿易戰才建立起來的。2020年通過的《出口管制法》、2024年通過的《兩用物項出口管制條例》是中國大陸出口管制的「基本法」。

中國出台鎵和鍺相關出口管制措施後，多國表示關注。（Reuters）

2024年10月1日，《稀土管理條例》開始施行，代表中國大陸的稀土產業開始成為高度管控的產業領域。2024年12月3日，商務部發佈了《關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》（「46號令」），明確禁止（軍民）兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口；原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。

當時稀土尚不在兩用物項清單範圍，也就尚未納入出口管制框架。2025年4月4日，商務部和海關總署發佈《公佈對部分中重稀土相關物項實施出口管制的決定》（「18號令」），由此將部分中重稀土物項納入出口管制範圍，出口相關物項，需要申請獲得許可。稀土元素共有17種，18號令納入出口管制的稀土元素物項有7種（釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔）。

因此，自2025年4月開始，中國大陸對海外（包括美國）的稀土出口就已經處於高度管控狀態。結合上述46號令和18號令，意味着自2025年4月開始，中國大陸的7種稀土元素就已經被禁止出口給美國軍事用戶或用於美國軍事用途。

自2025年4月開始，中國大陸對海外（包括美國）的稀土出口就已經處於高度管控狀態。(資料圖片)

但即使嚴控了中國大陸本土對海外（尤其是美國）的稀土出口，許多不受稀土出口限制國家的主體仍然可以在獲得中國稀土產品後，利用中國技術進行冶煉加工或二次回收，再出口到美國等國。這就是沒有出口管制長臂管轄必然會出現的漏洞。

此次引發軒然大波的稀土出口管制新規就是為了彌補上述漏洞。商務部在2025年10月9日發佈了《公佈對境外相關稀土物項實施出口管制的決定》（「61號令」）和《公佈對稀土相關技術實施出口管制的決定》（「62號令」）。此外，商務部還於同日與海關總署聯合發佈57號令，新增5種稀土元素（鈥、鉺、銩、銪、鐿）物項納入出口管制範圍。

61號令旨在建立中國大陸的稀土域外出口管制長臂管轄，核心在於使「境外組織或個人在向中國以外的其他國家和地區出口」相關稀土物項時，必須取得中國商務部的許可。

國這幾年的半導體出口管制，其實並未影響中國大陸的軍事科技進步。圖為中國首艘國產航母「山東艦」。（新華社）

通常而言，出口管制僅能約束本土的出口方，那為什麼61號令能夠約束身在海外的主體呢？這個制度設計其實就是模仿了美國半導體出口管制長臂管轄的一系列規定，也即，只要是含有、集成或混有原產於中國大陸的相關稀土物項（特定物項價值比例超過0.1%），或者使用中國大陸技術在境外生產或二次回收的稀土物項，那海外主體在向其他國家或地區出口前，就必須先取得中國商務部的許可，否則，這些海外主體今後將無法再獲得原產於中國大陸的稀土產品和中國的相關技術。

要實現上述出口管制長臂管轄，必須以中國大陸壓倒性地掌控全球稀土生產和技術為前提，而這正是在過去若干年與美國貿易戰的起起伏伏中，逐漸實現的。這個過程是處心積慮的，也是冠冕堂皇的。是在中國充分瞭解對手的策略後，接下來的博弈很可能不再局限於半導體產業內部。既然對手將半導體產業問題泛化至地緣政治各方面，將商貿和科技問題上升為安全問題，那不同層面的博弈也就次第展開。

中美「戰」至今日，已經明牌了——美國手握半導體，中國手握稀土。這兩張牌的威力也已經清晰化。從中國大陸側而言，美國這幾年的半導體出口管制，其實並未影響中國大陸的軍事科技進步。這是因為，長期以來，中國大陸的軍事科技進步本就無法依賴美國技術。因此美國以半導體為核心的出口管制，其實影響的是中國的民用尖端半導體技術進步和未來AI的發展。

但中國大陸的稀土管制不同。稀土作為「工業味精」不但關乎全球半導體製造，更是包括美國在內的各國尖端軍事製造都高度依賴。中國大陸當前的稀土出口管制框架已經宣誓並鎖死了稀土物項禁止對美軍事出口，甚至從規則上連「許可」的例外都沒有。

如果半導體和稀土分別是美國和中國進行談判的籌碼，那在今天而言，這兩個籌碼對各自的意義是完全不同的。中國已經逐漸適應了美國的半導體出口管制，美國商務部工業和安全局（BIS）暗戳戳搞的實體清單50%穿透規則確實給不少企業增添了新的麻煩，包括導致了諸如聞泰和安世這樣中歐之間的新矛盾，但相對而言，美國的半導體出口管制影響「已然如此」，並且在未來的影響力只會越來越弱。

中美晶片戰：這攝於2023年2月17日的設計圖片中，可以看到一個帶有半導體晶片的印刷電路板前，有一面中國及美國國旗。（Reuters）

但就中國的稀土出口管制而言，則是方興未艾，並且直擊美國軍工科技和高科技製造這個最痛的痛點。要知道，美國對華半導體出口管制的邏輯出發點就是擔憂美國的軍事科技在競爭中落後。但時至今日，卻帶來了美國軍工產業最大的危機。這種做法顯然是對美國近年來在高科技領域對華限制的「鏡像反制」。

美國利用出口管制，試圖鎖死中國獲取先進製程晶片與AI技術的管道，現在，中國則利用其在稀土領域的優勢，反向鎖定美國及其盟友在下一代運算與國防科技領域的發展基礎。這標誌着中美科技戰已從單向的技術封鎖，演變為雙向的、對等的戰略產業鏈絞殺。

半導體與稀土這兩個砝碼，如今的重量是完全不同的。在G2的此輪大博弈中，美國的砝碼一直很重，壓得中國側很難受。但到了今天，至少可以從制度規則和可行性上講，中國砝碼的重量已經開始超過美國的砝碼。

這場博弈走到今天，仍然是非對稱的，只不過天平雙方的地位，已經開始發生變化。如果能夠理解這場非對稱博弈在當前真實的狀態，那對於近期即將展開的談判，就應當有新的思考。