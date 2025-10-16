美財長轟北京限制稀土出口是「中國對抗世界」　誓言美國不會受制

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）星期三（10月15日）抨擊北京的稀土出口限制是「中國對抗世界」，並誓言華盛頓及其盟友「既不會受指揮也不會受控制」。



▼美財長：北京限制稀土出口是「中國對抗世界」

法新社報道，貝森特在新聞發布會上告訴記者：「這應該向我們的盟友發出一個明確的信號，我們必須合作，而且我們一定會合作。」

他發表此番言論之際，全球經濟領導人本周齊聚華盛頓，參加國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行的秋季會議。

貝森特敦促道：「我們不想脫鈎。我們應該共同努力，降低風險，並盡快實現供應鏈多元化，減少對中國的依賴。」

2025年10月15日，美國華盛頓特區，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer，不在此圖中）在國際貨幣基金組織及世界銀行年會期間，舉行新聞發布會。（Reuters）

幾天前，北京對稀土技術和產品出口實施了新的管制。中國是全球最大的稀土礦生產國，稀土用於製造對汽車、電子和國防工業至關重要的磁鐵。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在同一場新聞發布會上說：「這不僅僅關乎美國。」

他說：「中國的聲明只不過是在全球供應鏈上攫取權力。

「此舉並非按比例報復，而是對世界各國進行經濟脅迫。」

2025年7月26日，中國重慶，圖為Getty設計的圖片中，一些寫有稀土金屬元素名字的金屬正方體放在中國與美國國旗上方。（Getty）

隨着稀土的最新管制措施出台，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅將從11月起對中國商品加徵100%的關稅。

貝森特說，作為推遲稀土限制措施的交換，暫停加徵關稅的期限可能會延長。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

