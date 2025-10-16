哈馬斯未歸還全部人質遺體　以色列威脅推遲停火協議第二階段

加沙停火協議首階段生效期間，截至當地時間周三（10月15日）哈馬斯共向以色列移交9名人質遺體，尚未達到協議規定的28具遺體。美媒引述以色列表示，哈馬斯接觸到的人質屍體數量比其聲稱的更多，指責該組織沒有採取足夠措施回收遺體，並且威脅將無法進入和平協議第二階段。



美媒Axios引述以色列與美國共享的情報顯示，哈馬斯接觸到的人質遺體數量比其聲稱的還要多。以色列官員承認，一小部分遺體確實難以找到；但聲稱15至20具遺體可以被快速尋回。

2025年10月15日，在耶路撒冷舉行的葬禮上，人們抬着裝有以色列士兵Daniel Shimon Perez遺體的棺材。他在2023年10月7日哈馬斯發動的襲擊中喪生，遺體被扣押在加沙，隨後根據以哈人質交換和停火協議返回以色列。（Reuters）

哈馬斯自周一起已向以軍移交共9具遺體，並稱已移交所有活着的人質和迄今為止發現的人質遺體；至於剩餘的19具屍體，則需要付出大量努力和使用特殊設備才能找到。

哈馬斯和紅十字會表示，由於過去兩年以色列軍隊對加沙地帶造成了巨大的破壞，找到並運走人質屍體是一項艱鉅的任務。

《以色列時報》引述美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的一位高級顧問，表示美方否認哈馬斯違反停火協議，並堅稱由於當地的艱苦條件，歸還人質遺體的過程將會拖延一段時間，這是意料之中的事。

2025年10月15日，獲釋的以色列人質安格雷斯特（Matan Angrest）出席了在耶路撒冷舉行的以色列士兵Daniel Shimon Perez的葬禮。後者在2023年10月7日哈馬斯發動的襲擊中喪生，他的遺體被扣押在加沙，隨後根據以哈人質交換和停火協議返回以色列。（Reuters）

該顧問說：「目前，我們已建立機制，與調解員密切合作……竭盡全力將盡可能多的遺體運出，我們會持續（向調解員）提供以色列方面掌握的（關於遺體可能藏匿地點的）情報，並將繼續真誠合作，直到我們能夠用盡所有機制。」

另一位特朗普高级顾问也表示，即使哈馬斯知道所有28具遺體的下落，他們也幾乎不可能動員起來，把死者全部帶走。