特朗普：哈馬斯須解除武裝　否則或讓以軍恢復戰鬥

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月15日表示，希望哈馬斯解除武裝，以履行上週達成的加沙停火協議，否則將考慮容許以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）恢復在加沙的軍事行動。但他認為，無需動用美軍來實現此目標。



2025年2月15日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯武裝分子在加沙走廊南部的汗尤尼斯（Khan Younis）舉行軍事遊行。（Reuters）

特朗普警告稱，如果哈馬斯不遵守協議，「只要我一聲令下」，以色列便可以就恢復戰鬥、重返加沙街頭。他認為，哈馬斯的解除武裝問題將很快得到解決，無需動用美軍，美國將在此支持以色列。

特朗普又稱，如果以色列能把哈馬斯打得落花流水，他們早就這麼做了，但「我必須阻止他們」，並已向內塔尼亞胡表明。

另外，有報道指哈馬斯正在加沙處決被他們視為「通敵者」的巴勒斯坦人，特朗普15日表示，相信哈馬斯正在加沙清除暴力幫派，但不排除也可能擊斃無辜平民，稱將會進行調查。