貝森特：政府停擺每日經濟損失150億美元　籲民主黨合作結束停擺

美國財長貝森特（Scott Bessent）10月15日（周三）表示，持續兩週的聯邦政府停擺每日對美國經濟造成約150億美元（約1166億港元）的生產損失。貝森特就停擺造成的經濟損失作出估算，並敦促立場溫和的民主黨人「充當英雄」，與共和黨人站在一起，共同結束停擺。



據路透社報道，貝森特在記者會上表示，政府停擺正開始「削弱」美國經濟。他指出：「我們認為，政府停擺可能每日對美國經濟造成高達150億美元（約1166億港元）的損失。」

貝森特呼籲立場溫和的民主黨人與共和黨人合作，結束政府停擺：

貝森特認為，對美國經濟（包括人工智能）的投資浪潮是可持續的，而且才剛開始，但聯邦政府停擺正日漸成為一種障礙。

貝森特在華盛頓國際貨幣基金組織和世界銀行年會期間舉行的活動上表示：「市場存在被壓抑的需求，但總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）透過他的政策釋放了這股熱潮。」

貝森特指：「唯一阻礙我們發展的就是政府停擺。」

他表示，共和黨通過的稅務法案中的激勵措施和特朗普的關稅政策將維持這股投資美國的熱潮，並推動經濟持續成長。

2025年10月15日，美國華盛頓，財長斯貝森特（Scott Bessent）出席國際貨幣基金組織/世界銀行年會期間與貿易代表格里爾（Jamieson Greer，不在圖中）一起出席新聞發布會。（Reuters）

貝森特形容：「我認為我們可能會進入一個像19世紀末鐵路興起的時期，或是像20世紀90年代互聯網和辦公室科技繁榮的時期。」