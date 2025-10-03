美財長貝森特：因中國拒買大豆　10.7將公布幫扶農民事宜

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）10月2日表示，鑑於中國拒絕購買美國大豆，華盛頓將支持美國農民，並將於下周二（7日）公布相關消息。



▼貝森特：周二公布幫扶美國農民消息

貝森特周四接受CNBC時表示：「不幸的是，中國領導層決定將美國農民，尤其是豆農，作為貿易談判中的人質或棋子。美國農民在2024年總統大選中，以壓倒性多數投票支持特朗普（Donald Trump，又譯川普）總統……你會在周二看到我們大力支持我國農民的消息。」

他表示，自己周三在白宮橢圓形辦公室會見了特朗普和農業部長羅林斯（Brooke Rollins）。美國政府還將與農業信貸局合作，確保農民在下一個種植季節獲得所需的資金。

2025年8月1日，美國伊利諾伊州（Illinois），一名農民正將大豆從穀倉裝上貨車，準備將其運送到銷售處。（Reuters）

特朗普此前稱，將在4週後會晤中國國家主席習近平，主要討論大豆問題。貝森特對此表示，中美元首會晤以及為未來的貿易制定框架將非常有幫助：「我認為，憑藉特朗普總統的領導能力和他與習近平的關係，以及習主席對他的尊重，這一輪談判應該會取得相當大的突破。」

路透社報道，由於中美貿易戰，北京至今仍未購買美國秋季大豆，導致美國農民損失了數十億美元的銷售收入。