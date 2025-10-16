NASA警告「地球逐漸變暗」　暖化速度恐遠超出預期

有最新的科研指出，地球正逐年減少反射陽光，尤其以北半球最為明顯。自2001年起，北半球與南半球反射率下降，導致地表吸收的輻射能量增加。負責研究的團隊指，造成反射率下降的主因包括北極冰雪消融、氣膠和雲量減少，還有南半球叢林火災與火山爆發等因素。科學家提醒，地球變暗的速度比預期快得多，若不減少人為氣候衝擊，這一變化可能使歐洲與北美等地區未來進一步暖化，或對全球氣候產生深遠影響，極端天氣恐成常態。



綜合外媒報道，NASA轄下朗利研究中心（Langley Research Center）分析了過去20多年的「雲層與地球輻射能量系統」（CERES）衛星監測資料，發現地球亮度持續降低，導致大氣與海洋吸收更多能量。

理論上，地球以每小時1,673公里的速度自轉，這可分散南北半球受熱差，惟現實卻顯示這個平衡機制正在逐漸減弱，北半球正以可觀速度變得更熱和更暗。

受全球暖化影響，極地地區海冰覆蓋面積近年來在不斷減少。（Getty）

負責研究的Norman Loeb博士指，反射率下降的主要原因包括冰雪消融、氣溶膠水平等。隨着全球暖化，冰雪覆蓋面積正在縮小，隨之暴露出顏色較深的地表，因此導致陽光更多被吸收而非反射。

研究團隊警告，當地球吸收的能量越來越多，洋流和風系為了維持平衡將消耗更多能量。假如這套機制失靈，有可能出現「對稱破壞」（symmetry break），造成北美、歐洲等高緯度地區更劇烈的高溫與暴雨，引發新一波全球暖化。

圖為2024年12月20日，消防員在澳洲維多利亞省（Victoria）山火現場進行救火工作。（Reuters）

科學家表示，雲層與洋流等調節機制已無法完全抵消地球吸收能量的增加，全球氣候系統平衡正受到威脅。研究還強調，未來氣候模型必須納入這些變化，尤其是北半球額外儲存的能量，否則歐洲、北美等地區將面臨更劇烈暖化；團隊同時認為，全球氣候是否能再度達成平衡，仍有待進一步觀察。