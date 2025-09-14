印度男發明「摺紙雨傘」大獲好評！非惡搞無用廢品　靈感源自NASA

這幾年，在設計領域，印度的年輕人們也在激情的跟上世界節奏。



最近，就有一個名叫Vinayan Ravikumar的印度小哥，在社交平台上曬出了自己全新的發明摺紙雨傘，並一舉收穫了數萬網友的點讚。

（Instagram@yankodesign_official）

傘的構造非常簡單，通過不同的金屬桿和塑料部件進行組裝，將不同組件組合，再將帶有摺痕的傘面附着在傘架上，整個製作就大功告成。

傘面的設計採用了日本摺紙「Origami」獲得的靈感，這項工藝目前廣泛的應用於宇宙科技領域，包括NASA開發的遮星板和太陽能板，目前都在積極應用這個設計。傘面打開的形態則來自於香石竹花開花時的動態，將花瓣綻開的形態轉化為機械物理過程，整個傘擁有了可以自由開合到任何角度的實用設計。

關於這個設計，有些網友表示，這個傘最大的價值就是能自由的開合到不同的程度，分別適配單人和多人使用。不過也有網友表示，目前的傘的構造，遇到大風大雨，尤其是不同風向的狂風可能應對起來夠麻煩。不過，多數網友還是表達了對這款雨傘量產的期待。

目前，設計師本人也說，將在之後的版本對雨傘進行升級迭代，並考慮將它量產的可能。

有新聞媒體表示：

我們一直以來都會將先進的技術應用於與大眾幾乎不相關的領域，而忽略了人們身邊的工具改良，而這位印度小哥則為我們考慮了另一種角度的應用。

那麼，不知道你喜歡這把傘嗎？如果量產，會想要擁有嗎？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】