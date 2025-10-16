泰國暫定明年1月底解散國會　3月29日大選

泰國副總理波沃薩（Borwornsak Uwanno）在10月15日宣布有關國會改組的時間表，暫定明年1月31日解散國會，並在同年3月29日舉行大選和公投。



波沃薩指出，政府將履行與國會最大反對黨人民黨簽署的諒解備忘錄中的承諾，即在政府執政四個月後解散國會，而新政府於10月1日正式上任，代表眾議院須在明年1月31日前解散，並在60天內舉行大選，意指適當的選舉日，應為明年的3月29日。

對於大選，波沃薩強調新憲法必須在12月20日之前通過最終審議，留給國會議長、總理和選舉委員會10天的時間來確定全民公投的日期，全民公投也應在3月29日舉行，以節省舉行單獨全民公投所需的約60億泰銖（約14.33億港元）經費。

泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）2025年9月5日當選泰國新總理（Reuters）

泰國前總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）早前因通話外泄風波遭憲法法院革職，總理職位現由泰自豪黨黨魁、曾擔任副總理的阿努廷（Anutin Charnvirakul）接手。