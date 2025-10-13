泰柬邊境半夜傳恐怖聲嚇煞村民　柬埔寨批「泰」變態｜有片

位於泰國東南部沙繳府與柬埔寨東北部的班迭棉吉省（Bantheay Meanchey ）的兩國邊境附近日前接連傳出恐怖音效，柬埔寨人權委員會（CHRC）指控由泰國軍方在10月10日晚播放的音效嚴重騷擾柬埔寨境內的邊境居民，並在12日去信聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）要求調查。



綜合泰媒報道，根據柬埔寨人權委員會的致函，其中指控泰國部隊在當晚10時44分至翌日凌晨12時04分以及凌晨3時22分至3時53分，分別通過大型廣播喇叭連續播放類似鬼魂哀嚎與飛機發動機轟鳴的噪音。

報告形容音效「令人難以忍受」，強調滋擾附近社區的柬埔寨村民，「造成焦慮、睡眠障礙和痛苦」，認為對方此舉是意圖擾亂和恐嚇居民正常生活，並且違反雙方自7月28日達成的停火協議等文件，要求泰方立即停止與徹查。

泰軍發言人Winthai Suvaree在12日回應事件並嘗試滅火，指今次事件是泰國民眾的非暴力表達方式，柬方應尋求解決方案，而不是抗議泰國的應對行動。

2025年10月10日，泰國柬埔寨邊境，圖為柬埔寨人權委員會報告指傳來恐怖音效的地點。（截圖自X@naturization）

他強調附近爭議地區局勢異乎尋常，「因為這是泰國領土，長期以來一直受到柬埔寨定居者的侵佔」，泰國官員在解決侵佔問題的過程中一直保持克制，以避免對柬埔寨平民造成傷害。