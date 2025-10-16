90歲新西蘭前總理波格逝世　曾主導改革渡國家經濟危機

路透社10月16日報道，於1990年至1997年擔任新西蘭總理，並在1990年代主導重大經濟改革、以誠信著稱的波格（Jim Bolger）去世，享壽90歲；這消息是由其家人在一份聲明中宣布的，聲明還指波格是在妻子、9名子女與18名孫子女的陪伴下安詳離世。



1935年5月31日，波格出生於新西蘭的Opunake，1972年進入議會，1986年成為國家黨（National Party）領袖，1990年該黨執政後出任總理。他於1998年退出政壇，並於1998年至2002年擔任紐西蘭駐美大使。去年，他因腎衰竭接受治療，病情持續至今。

就任總理期間，波格面臨嚴重的經濟危機，任內推動多項改革以應對雙位數通脹、龐大財政赤字與高築債務。

現任新西蘭總理、國家黨黨魁拉克森（Christopher Luxon）表示，波格「以誠信與使命感為國家效力」，「他是新西蘭政治史上的巨人，一位有信念的領袖、一位具深遠影響力的改革者，也是人民的公僕，他的遺產深刻且持久地塑造了這個國家。」

反對黨工黨（Labour Party）領袖希金斯（Chris Hipkins）也讚揚，波格是「紐西蘭政壇的巨人」。

1997年底，時任新西蘭總理波格（Jim Bolger）參觀了萬里長城後，在訪客登記簿上簽名留念。(Reuters)

波格曾與時任財政部長李察遜（Ruth Richardson）不僅推動經濟轉型，也因促成第一宗「懷唐伊條約」（Treaty of Waitangi）和解案而載入史冊。該條約是於1840年英國王室與毛利族簽署的協議，毛利族部落可就歷史違約提出賠償要求。波格政府於1991至1995年間與懷卡托台努伊（Waikato Tainui）部族談判，最終達成1.7億新西蘭元（約7.54億港元）的和解協議，並由王室正式道歉。

波格任內還曾於1995年邀請南非總統曼德拉（Nelson Mandela）訪問威靈頓（Wellington），並與英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）會晤。