新西蘭父攜3孩逃亡4年因搶劫被擊斃　警方密林中尋獲其子女

新西蘭一名攜子女逃亡多年的父親Tom Phillips 8日現身該國北島（North Island）上一個偏遠小鎮，在當地商店進行搶劫期間與警方交火並被擊斃。2021年他與子女失蹤時，3個孩子的監護權由母親所有。警方多年追捕未果，終於在4年後尋回其藏身密林中的子女。



綜合外媒報道，警方指Phillips當日凌晨來到因懷卡托（Waikato）的農場商店搶劫，警方接到報案後抵達現場，在Phillips駕駛一輛四輪電單車試圖逃離時與警員駁火，事件中一名警員頭部中槍受重傷送院，Phillips當場身亡。

2025年9月8日，新西蘭Manukau，圖為副局長Jill Rogers簡報案情。（新西蘭警察局）

當時Phillips與一名子女同行，警方在其協助下，派出直升機搜尋，最終在一處位於密林之間、偏僻的露營地找到Phillips的另外2名子女。

Phillips在2021年9月攜帶3名子女首次離家外逃，而孩子們的母親擁有單獨監護權。此外，Phillips本人也面臨包括搶劫、傷人與非法持槍等多項指控。

圖為新西蘭警察局2022年8月26日新聞稿上載圖片，其中為疑犯Tom Phillips與他三名子女的拼圖，右圖是Tom Phillips，左圖自上而下分別是Jayda Jorga Jin Phillips、Maverick Rusty Callam Phillips以及Ember Nirvana Essence Phillips。（新西蘭警察局）

幾年間警方曾多次接到目擊報告並進行搜尋，但Phillips與孩子的行蹤始終成謎，去年6月遭警方懸紅8萬新西蘭元（約36萬港元）。每當有關其蹤跡的進展出現，此案都獲國內外媒體廣泛報道。

孩子的母親聽聞此事後，對Phillips身亡表示悲痛，但對子女們平安無事感到欣慰，強調四年內無時無刻不在想念他們。