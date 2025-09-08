新西蘭父攜3孩逃亡4年因搶劫被擊斃 警方密林中尋獲其子女
撰文：官祿倡
出版：更新：
新西蘭一名攜子女逃亡多年的父親Tom Phillips 8日現身該國北島（North Island）上一個偏遠小鎮，在當地商店進行搶劫期間與警方交火並被擊斃。2021年他與子女失蹤時，3個孩子的監護權由母親所有。警方多年追捕未果，終於在4年後尋回其藏身密林中的子女。
綜合外媒報道，警方指Phillips當日凌晨來到因懷卡托（Waikato）的農場商店搶劫，警方接到報案後抵達現場，在Phillips駕駛一輛四輪電單車試圖逃離時與警員駁火，事件中一名警員頭部中槍受重傷送院，Phillips當場身亡。
當時Phillips與一名子女同行，警方在其協助下，派出直升機搜尋，最終在一處位於密林之間、偏僻的露營地找到Phillips的另外2名子女。
Phillips在2021年9月攜帶3名子女首次離家外逃，而孩子們的母親擁有單獨監護權。此外，Phillips本人也面臨包括搶劫、傷人與非法持槍等多項指控。
幾年間警方曾多次接到目擊報告並進行搜尋，但Phillips與孩子的行蹤始終成謎，去年6月遭警方懸紅8萬新西蘭元（約36萬港元）。每當有關其蹤跡的進展出現，此案都獲國內外媒體廣泛報道。
孩子的母親聽聞此事後，對Phillips身亡表示悲痛，但對子女們平安無事感到欣慰，強調四年內無時無刻不在想念他們。
路透社：土耳其一警署內發生槍擊案 造成兩死一傷 槍手年僅16歲美國11歲男童遭槍殺 疑跟風「按門鈴就跑」惡作劇惹禍美國德州2男玩離奇致命遊戲 戴頭盔然後輪流開槍互射 1死1被捕烏克蘭前議長遭「外賣員」槍殺 澤連斯基：疑犯已被捕