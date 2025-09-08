韓裔女涉謀殺兩孩並藏屍行李箱　案件新西蘭開審　疑犯拒絕認罪

一名韓裔新西蘭女公民涉嫌在7年前於新西蘭謀殺自己兩名孩子並藏屍行李箱，隨後隱姓埋名潛逃韓國，她最終在韓被捕並被引渡回新西蘭。這宗倫常慘案9月8日開審，疑犯出庭受審但拒認罪，預料庭審將持續四周。



新西蘭廣播電台（RNZ）報道，現年44歲的疑犯李夏京（Hakyung Lee，音譯）將在此次審訊中自行辯護，但周一她被要求在法庭上陳述認罪立場時保持沈默，並在法官控罪時搖頭拒絕認罪。

法官在庭上提醒陪審團，此案有大量公眾關注，須以事實決定疑犯是否有罪。另一名法官Geoffrey Venning則表示，該案的判決可能取決於孩子們遇害時，疑犯是否处于精神失常状态。

圖為新西蘭廣播電台在2022年拍攝的疑犯照片。（RNZ）

報道引述法庭文件指，疑犯李夏京涉嫌在2018年6月至7月底謀殺兩名孩子，在行兇後用塑膠袋和保鮮膜包裹遺體並分別放入兩個行李箱，後存放在倉儲公司出租的櫃位中，直至公司因她未續租將行李箱拍賣。

買家在2022年買到藏有遺體的行李箱後報案，不過當時化名為李智恩（Ji Eun Lee，音譯）的疑犯早已潛逃韓國，在當年9月於韓國被捕。

參與驗屍的法醫指遇害兩名孩子死因不明，但估計與李夏京獲得的配方安眠藥有關。疑犯有可能直接以藥物將孩子致死，也可能是用藥物使孩子的行動能力嚴重受限後，令孩子窒息、頸部受壓或被勒死等。

文件指出，李夏京在丈夫去世前曾威脅對方，若他死去，她就會自殺和殺掉兩個孩子，不過對方於2017年因癌症去世。