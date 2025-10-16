英媒：意大利擬針對中國快時尚品牌Temu及Shein徵收額外關稅

意大利政府消息人士10月15日（周三）向路透社透露，意大利計劃對部份中國快時尚品牌進口商品徵收額外關稅，以保護國內時尚產業。



這位不願透露姓名的知情人士表示，此舉旨在讓意大利避免在其關鍵行業中出現不公平競爭。

意大利工業部長烏爾索（Adolfo Urso）在羅馬與時尚行業代表會晤後發表示：「我們將提出一項措施來應對「超快時尚現象」（ultra fast fashion phenomenon）：廉價外國產品的入侵損害了我們的生產商，並將消費者置於風險之中。」

2025年2月11日，圖為中國快時尚品牌Temu的標誌。（Reuters）

消息人士稱，政府計劃透過採用歐盟有關「生產者延伸責任」（Extended Producer Responsibility，EPR）指令中設想的方案進行介入。報道指意大利政府可能會對中國快時尚品牌Temu和 Shein等徵收這項費用。

這項收費將迫使製造商承擔其產品一旦變成廢品後收集、分類和回收的成本。

一些意大利頂級時尚品牌本身亦面臨確保其供應商遵守工人權利規定的壓力。

意大利檢察官早前指控奢侈鞋履製造商托德斯（Tod's）為追求更高利潤，未有充分履行責任監督其供應商。該公司（尚未正式受到調查）堅持，一直有遵守相關法律。

2025年9月24日，中國快時尚品牌Shein旗下的快閃店在倫敦開業。（Reuters）

自2024年初以來，意大利已有另外五個奢侈品牌因類似原因被納入司法接管（judicial administration）。