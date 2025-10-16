《戴珍珠耳環的少女》真實身分疑曝光 解開360年謎團
撰文：洪怡霖
出版：更新：
在360年後，英國著名藝術史學家格雷厄姆—狄克遜（Andrew Graham-Dixon）在為宣傳其新書而發表的文章透露了荷蘭畫家維梅爾（Johannes Vermeer）名作《戴珍珠耳環的少女》畫中女孩的身份。
為宣傳新書《Vermeer: A Life Lost and Found》，格雷厄姆—狄克遜上周六（10月11日）在《倫敦時報》發表文章稱，畫中女孩是維梅爾贊助人、荷蘭一對夫婦的女兒，叫Magdalena。
《電訊報》報道，這對夫婦名為Pieter Claeszoon van Ruijven和Maria de Knuijt，來自荷蘭Delft市，信仰激進的基督教宗派「Remonstrants」。
報道引述分析指，這幅畫1667年完成，當時Magdalena或已12歲，是必須莊嚴宣誓皈依基督的年紀，Magdalena可能是以耶穌的追隨者Mary Magdalene為象徵形象，被父母委託維梅爾紀錄下這個神聖時刻。
