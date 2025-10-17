美國CDC近四分之一僱員今年遭裁減　前官員：恐影響核心職能

美國媒體報道，今年以來美國疾病控制和預防中心（CDC）已有近四分之一員工收到裁員通知。據中心多名前官員說，大規模裁員將削弱機構應對公共衛生常規與突發事件的能力，影響其履行保護美國公眾健康的核心職能。



美國《國會山報》星期三（10月15日）引述美國政府僱員聯合會（AFGE）的數據報道說，疾控中心年初員工總數達1.3萬多人，截至上周最新一輪裁員，共有約3,000人收到解僱通知，相當於裁員約23%。

圖為2025年3月12日，美國疾病控制和預防中心（CDC）位於佐治亞州亞特蘭大的總部外，有CDC員工抗議美國總統特朗普（Donald Trump）政府不正當解僱。（Getty Images）

10月10日，CDC約1,300名員工收到裁員郵件通知，涉及公共衛生數據、監測和技術辦公室等多個部門。隨後有關部門又宣布撤銷部分通知，許多「誤解聘」者將受召回。但仍有約600名員工處於裁員狀態，涉及CDC華盛頓辦公室等關鍵職能單位。

新華社引述報道說，多名辭職或遭解職的美疾控中心前官員對機構大規模裁員表達擔憂。CDC前首席醫療官兼項目與科學副主任德布拉·霍里（Debra Houry）指出，若機構繼續削減人員和資源，將難以保障公眾健康安全。

「看看哪些部門已裁撤，哪些部門仍在裁減，這讓人對這個機構的運作方式感到擔憂。」據霍里介紹，CDC被裁減的機構包括負責審查研究的委員會、負責審查利益衝突的倫理辦公室，以及負責專利事務的技術轉讓辦公室。一些涉及公共傳播和政策制定的辦公室也裁減，這使得向公眾傳遞健康訊息變得更為困難。

2014年9月30日，美國佐治亞州亞特蘭大，疾病控制與預防中心（CDC）總部。（Reuters）

前CDC國家免疫與呼吸道疾病中心主任季米特里·扎斯卡拉基斯（Demetre Daskalakis）說：「CDC的沉默和機構縮減意味着我們既無能力處理日常公共衛生事務，也無法應對緊急公共衛生危機。」

美國衛生與公共服務部一名發言人星期三的聲明稱，近期裁員是聯邦政府持續「停擺」的「直接結果」，所有收到裁員通知的員工均被各自部門認定為「非必要」人員。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

