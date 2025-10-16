美國聯邦法官頒令　禁止特朗普政府在停擺期間裁員

美國聯邦政府停擺進入第3週，加州三藩市（San Francisco）一名聯邦法官周三（10月15日）頒布臨時禁制令，阻止特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府進行大規模聯邦裁員，並考慮裁員違法的說法。



在三藩市舉行的聽證會上，聯邦地區法官伊爾斯頓（Susan Illston）批准了兩個工會提出的請求，在案件審理期間阻止30多個聯邦機構裁員。

伊爾斯頓引用了特朗普和白宮行政管理與預算辦公室總監沃特（Russell Vought）的一連串聲明，她認為這表明了裁員的明確政治動機，例如特朗普表示裁員將針對「民主黨機構」

2025年10月1日，美國華盛頓特區，聯邦政府停擺的第一天，美國國會大廈遊客中心關閉的警示牌，背景可見美國國會大廈的圓頂。

這位由民主黨前總統克林頓（Bill Clinton）任命的法官說：「在一個法治國家，你不能這樣做。我們這裏有法律，但這提到的事情並不在法律範圍內。」

據華府周二提交的法庭文件顯示，迄今為止已有8個政府機構的約4,100名員工接到裁員通知。伊爾斯頓命令政府在周五之前提供任何「實際或即將發生的」裁員情況的說明，並概述各機構為遵守其裁決而採取的措施。

美國司法部律師Elizabeth Hedges在聽證會上表示，她不準備回應伊爾斯頓對裁員合法性的擔憂；並且辯稱，工會必須先向一個聯邦勞工委員會提出索賠，然後才能就此向法院提起訴訟。

2025年10月10日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮宣布降低美國藥品價格。（Reuters）

法官反駁道：「全國各地的僱員都面臨著同樣的困境，而你們甚至還沒有準備好回答這是否合法。」