印度：不知悉莫迪與特朗普討論停買俄石油　白宮：已削減50%採購

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前表示，印度總理莫迪（（Narendra Modi）已向他承諾停止購買俄羅斯石油。印度外交部其後表示，對莫迪與特朗普就採購俄羅斯石油事宜的對話並不知悉。與此同時，路透社引述白宮官員指印度已削減購買50%的俄羅斯石油。



據路透社報道，特朗普日前向媒體表示，「我對印度購買石油感到不滿，他（莫迪）今天向我保證，他們不會再從俄羅斯購買石油。這是一大步。現在我們要讓中國也這樣做。」

特朗普指莫迪已承諾停止購買俄羅斯石油：

據美國《政治報》（Politico）10月16日報道，印度外交部發言人Randhir Jaiswal同日在例行新聞發布會上表示，他對特朗普提到與莫迪日前進行通話並不知情。他還在一份聲明中表示，印方「正在就深化與美國的能源合作進行討論」，但並未證實特朗普有關印度將停止購買俄羅斯石油的說法。

Jaiswal強調：「印度是重要的石油和天然氣進口國。在能源形勢動盪的情況下，維護印度消費者的利益一直是我們的首要任務，我們的進口政策完全按照這個目標制定。」

路透社同日引述白宮官員報道，美國與印度進行了富有成效的貿易談判，印度的煉油商已將俄羅斯的石油進口量削減50%。

路透社引述消息人士報道，印度正考慮減少進口俄羅斯石油，煉油廠計劃逐步減少進口量。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在舉行的聯合新聞發布會時握手。（Reuters）

惟消息人士同時指出，印度的煉油廠尚未收到政府有關停止進口俄羅斯石油的任何官方指示。

報道指，假如印度立即停止購買俄羅斯石油將會帶來問題，因為轉為購買他國石油將導致全球油價上漲，並可能引發通脹憂慮。