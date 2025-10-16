特朗普說莫迪承諾不買俄羅斯石油？　「印度人100個不敢相信」

一個很有趣的問題，到底是特朗普（Donald Trump）搞定了莫迪（Narendra Modi），還是莫迪忽悠了特朗普？



因為特朗普剛宣佈了一個大消息，他很是得意；但印度人聽了都一臉懵，都是100個不敢相信。

特朗普是這樣宣佈的：10月15日，莫迪親口向他保證，會停止購買俄羅斯石油。

在當天白宮記者會上，特朗普得意洋洋地說：莫迪是他的好朋友，我們關係很好，但「我對印度購買石油感到不高興，（莫迪）今天向我保證，他們不會從俄羅斯購買石油。這是一大步……」

在後來交流中，特朗普又說，莫迪是一個偉大的人，他愛（Love）特朗普，我不想用「愛」這個詞，毀掉他的政治生涯，但他向我保證，不會再從俄羅斯購買石油。

2025年10月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮向媒體表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）已承諾將停止從俄羅斯購買石油。（Reuters）

「這也許是個突發新聞，我可以這麼說嗎？」特朗普還故作矜持，「但你知道，你不能立即這樣做，這是一個一點過程，但這個過程很快就會結束。」

什麼意思？

特朗普的意思也是很明確的。

1，莫迪向他保證，不會購買俄羅斯石油。

2，兩人關係很好，都可以用Love的那種。

3，莫迪需要一點時間，但應該很快付諸實施。

如果特朗普說的都是真的話，這確實是一個重大新聞。這也意味着他對印度施壓成功，莫迪屈服了。

畢竟，此前美國以印度購買俄羅斯石油為由，對印度加徵25%關稅，使得美國對印度的關稅達到了創紀錄的50%。

這個舉措，震驚了印度也震驚了世界。

這還不夠，特朗普還罵印度是「死亡經濟」。

印度人都被罵傻了——我們每次都自吹是全世界增長最快的主要經濟體，你居然說我們是「死亡經濟」？

更要知道，莫迪一直自詡和特朗普是朋友，還公開給特朗普站過台，用印度人的話說，「莫迪總是像擁抱失散多年的兄弟一樣擁抱特朗普」。

特朗普背後一刀，印度很受傷很委屈；憤怒的莫迪，據稱多次拒絕接特朗普的電話。

有印度網友還氣憤地留言：與中國的戰鬥結束了，現在是與美國鬥了……

所以，我們看到，印度一致痛駡美國不講道理。印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）曾表態，不是印度一家在買俄羅斯石油，中國歐洲都在買，美國還買俄羅斯核材料呢。而且，當初是美國鼓勵印度買俄羅斯石油，因為這樣有助於維護全球能源市場穩定。

所以，我們看到，不久前在中國參加上合峰會，普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和莫迪老友相見，熱烈擁抱，莫迪走路都握着普京的手，莫迪隨後還坐到普京車裏，兩人一路相談甚歡。按照排程，普京今年還要訪問印度。

9月1日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與印度總理莫迪（Narendra Modi）在元首理事會召開前，和中國國家主席習近平交談，期間三人言談甚歡、面帶微笑。(Reuters)

但現在，印度180度大轉彎了？

我看到，印度網友幾乎一致不相信自己的耳朵，特朗普你不是講錯了，印度不可能這麼做。

為什麼？

綜合印度網友的意見，大致如下吧。

1，俄羅斯石油便宜，印度畢竟還不富裕，需要這樣的折扣石油，不然印度也不會買這麼多，俄羅斯現在是印度第一大石油來源國。

2，俄羅斯和印度關係一直很不錯，從冷戰到現在，俄印一直是准盟友，印度絕對不會這麼背後一刀，而且，普京最討厭的就是背叛。

3，特朗普就是一張嘴，沒任何證據，莫迪公開證實這一點了嗎？承諾有具體時間表嗎？這是一個外交姿態還是實際政策轉變？

看了一下，網上都炸開了鍋，莫迪卻保持沉默。

承認有這個承諾，肯定是打臉普京；否認有這個承諾，又是打臉特朗普。

莫迪估計也是左右為難。

在權力的棋盤上，沉默往往是最複雜的棋子，它既不承認也不否認，卻讓所有旁觀者自行解讀。

我看到，有印度網友乾脆替莫迪「澄清」：拜託，（特朗普）總統先生……莫迪絕不會做出這樣的承諾。印度有持續的能源需求，而且還在進口俄羅斯石油。這種說法根本站不住腳。別撒謊了！

唉，印度網友啊印度網友，特朗普自吹重大勝利，你們竟說他在撒謊！

印度國旗：NEW DELHI, INDIA - AUGUST 15: A tricolor India flag flies on top of a vehicle on the backdrop of the Jama Masjid mosque on August 15, 2022 in New Delhi, India. (Getty Images)

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，特朗普的嘴，真是騙人的鬼。

反正，這樣重大的消息，雖然特朗普親口講述，但印度人普遍不相信，都在懷疑自己的耳朵。

唉，國際政治中的承諾，有時就如風中輕語，我們聽得到形狀，卻抓不住重量。

我看到，有印度朋友還在分析，如果莫迪真做了承諾，真停止購買俄羅斯石油，俄羅斯的反應先不管，那印度能源成本將飆升，印度通脹肯定上揚，莫迪的支持率則將下降，莫迪會這麼傻嗎？

當然，美國總統畢竟是美國總統，萬一，莫迪真屈服了美國壓力呢？

莫迪啊莫迪，你如果實在不方便回應，你就眨眨眼。

第二，美國一些人，還惦記着中國呢。

我們也不用回避，一些美國人，更不會忘記中國。

特朗普就還有一句話，莫迪已經做了承諾，現在，我們必須讓中國這樣做、

我看到，美國財長貝森特（Scott Bessent）更是大放厥詞，毫無道理誣陷攻擊中國官員同時，還宣稱，雖然美國政府現在都關門，但85名美國參議員都支持，如果中國繼續進口俄羅斯石油，對中國加徵500%關稅。

當然，也有前提，「如果歐洲也採取類似措施」。

不得不說，有些美國人，真是什麼話都敢說，但關鍵還特雞賊。

我看到，有美國網友就感歎，「這些人真是太絕望、太瘋狂了」。

請注意，後面這句話，真不是我說的，是美國人自己說的，如假包換。

俄羅斯石油：圖為2002年4月24日，一名工人在俄羅斯涅夫捷尤甘斯克的石油設施工作。（Getty）

第三，到底誰在搞定誰，誰又忽悠誰。

回到剛開始的問題，到底是特朗普搞定了莫迪，還是莫迪忽悠了特朗普？

如果莫迪真作了這個承諾，那無疑特朗普搞定了莫迪，印度人啊印度人，你們的總理，可能沒你們想像的那麼堅強。

但萬一特朗普說的是假的，莫迪沒這樣承諾，那是不是莫迪成功忽悠了特朗普，讓特朗普欣欣然信以為真呢？

政治舞台上的每一幕戲，真真假假，虛虛實實，不到落幕那一刻，誰也說不清誰是導演，誰是演員。

儘管真相，只有一個。但我們現在有兩個老江湖在飆戲。

特朗普贏學PK莫迪贏學，不得不說，真是好戲連台，精彩紛呈，高潮還在後面。

但普京，你也得提高警惕了！

本文轉載自公眾號「牛彈琴」

