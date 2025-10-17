英超維拉歐霸盃禁以色列球迷入場　施紀賢：錯誤決定

英超球會阿士東維拉11月6日於歐霸盃主場迎戰以色列球會馬卡比特拉維夫（Maccabi Tel Aviv），惟當地警方及安全顧問組織要求禁止作客球迷進場，結果惹來首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的批評。



《衛報》及天空新聞（Sky News）10月16日報道，維拉的聲明指，球會與地方安全顧問小組（SAG）會面後，對方正式向球會和歐洲足協（UEFA）建議不應在有關賽事容許作客球迷到維拉公園（Villa Park）觀賞賽事。

歐霸：圖為2025年9月25日，阿士東維拉憑約翰麥甘尼建功，以1球小勝意甲球會博洛尼亞。（Getty Images）

西密德蘭郡警方（West Midlands Police）亦就球場外公眾安全及應對可能發生的示威感到憂慮，稱根據馬卡比特拉維夫球迷去年於阿姆斯特丹遭阿積士球迷襲擊等事件及目前情報判斷，將這場賽事的安全評級列為高風險。

維拉稱會繼續與馬卡比特拉維夫及地方部門溝通，強調會以球迷和當地居民安全為優先。

施紀賢批評，有關決定是錯誤，重申英國不會容忍任何反猶主義，而警方的作用是確保球迷可以實事期間樂在其中，無需擔心受到暴力或恐嚇威脅；在野保守黨黨魁栢丹娜（Kemi Badenoch）亦指禁作客球迷入場是國恥，同時要求工黨政府保障所有猶太球迷可以安全踏足全英國的球場。以色列外長薩爾（Gideon Sa'ar）則敦促當局收回決定。

圖為2025年9月30日，以色列球會馬拉比特拉維夫球場附近街頭，有噴上球會顏色及遭擄走的球迷名字，希望他們可以早日從加沙獲釋。（Reuters）

不過伯明翰Perry Barr選區獨立派國會議員Ayoub Khan就認同禁足決定，形容賽事被大量不明朗因素及敵對氣氛困擾，因此有需要採取非常措施。當地支持巴勒斯坦的組織更直言，以色列進行種族滅絕及隔離政策，因此以色列球隊不應參與國際賽事。