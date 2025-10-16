以色列與哈馬斯進入停火第二階段：恐怖平衡還是撕毀協議？

繼以色列、哈馬斯10日停火生效，美國與埃及、卡塔爾、土耳其在13日簽署「加沙宣言」後，特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「20點和平計劃」又在14日迎來新發展。

首先是美國的公開施壓。14日當天，特朗普在社交平台Truth Social發文：「全部20名人質已回歸，並如預期般感覺良好。一個巨大的負擔已然落下，但工作還未完成。死者沒有按照約定被（全數）歸還！第二階段現在已經開始！」換句話說，特朗普指責哈馬斯未依承諾歸還全部人質遺體，但停火協議第二階段已經開始，各方應該積極作業。

接著是以色列的施壓。據以方官員在14日表示，由於哈馬斯未能遵守停火協議，僅將4具人質遺體歸還，以色列已決定減少進入加沙的救援物資至一半、推遲開放加沙和埃及邊境的拉法（Rafah）口岸，借此來向哈馬斯施壓，迫使對方交出剩餘人質遺體。

最後，經歷了美以的公開施壓，哈馬斯終於再將4名人質遺體移交國際紅十字會，停火協議生效後移交的遺體總數因此來到8具，只是目前尚有20具遺體下落不明。不過根據以色列公共電視台Kan報道，以色列已決定在15日重新開放拉法口岸，繼續允許每日600輛運送物資的貨車進入。

整體來說，停火雖已達成，各方卻仍在艱難前行。哈馬斯表示，因為無法確認所有埋葬點，移交遺體需要更多時間；負責監督遺體移交工作的紅十字會也指出，在加沙廢墟中尋找遺體相當困難，移交工作或需數天甚至數周。不過比完成人質換囚更困難的，或許是滿足第二階段停火的各種條件。

2025年10月15日，在耶路撒冷舉行的葬禮上，人們抬着裝有以色列士兵Daniel Shimon Perez遺體的棺材。他在2023年10月7日哈馬斯發動的襲擊中喪生，遺體被扣押在加沙，隨後根據以哈人質交換和停火協議返回以色列。（Reuters）

進入深水區的停火第二階段

回顧特朗普的20點和平計劃，目前各方齊力肯定的，就是正在進行的第一階段：立即停火並採取人道行動。

顧名思義，這一階段要求雙方立即停止敵對行動、暫停所有軍事行動，同時凍結前線。哈馬斯必須在72小時內移交所有以色列人質，不論生死，而這顯然也是人質遺體問題的緣起；以色列則必須釋放巴勒斯坦囚犯作為交換，包括250名終身監禁犯和1,700名戰爭開始後的被捕人員。此外，哈馬斯每移交一具以色列人質遺骸，以色列將會移交15具已故加沙民眾遺骸。

但光是在第一階段，顯然就有執行上的困難。除了前述的哈馬斯表示，以色列人質遺體下落難定外，停火也被零星衝突反覆干擾。例如10月14日，以軍就殺害了幾位巴勒斯坦人，其中6人在加沙城，5人在舒賈伊亞遭受空襲，1人在汗尤尼斯遭受無人機襲擊。據以色列軍方表示，舒賈伊亞的受害者是無視射擊警告而越過「黃線」的人員。

無論如何，停火並沒能阻止衝突與殺戮。可想而知，在這種背景下，以哈已開始互相譴責違反停火協議：以色列指責哈馬斯拒絕交還人質遺體，哈馬斯則反稱以方不遵守停火。

加沙民眾急需最基本的生活必需品，包括食物和水。圖中的無國界醫生團隊正向加沙民眾提供潔淨水。（無國界醫生提供）

而這無疑為接下來的第二階段，也就是「去軍事化和安全規劃」抹上暗影。

根據特朗普規劃，進入這一階段，加沙將成為「一個去極端化的無恐怖區，不會對鄰國構成威脅」，哈馬斯不只必須解除武裝，其攻擊性武器也必須被徹底摧毀，包括隧道與其他軍事基礎設施，以消除暴力行動的能力。當然，特朗普也承諾對和平共處的哈馬斯成員給予特赦，並為選擇流亡的哈馬斯成員提供安全通道。

更重要的是，國際將部署一支由美國、阿拉伯和歐洲人員組成的臨時國際穩定部隊（International Stabilization Force，ISF），交接以色列部分撤軍後的真空，同時負責監督安全事務，並協助培訓巴勒斯坦警察部隊，以確保長期穩定與和平。而這顯然就是卡塔爾、土耳其、埃及與美國共同擔保停火的基礎。

有了這個基礎，停火協議才能進入第三階段：建立一個由巴勒斯坦技術官僚領導、受國際機構監督的過渡政府，負責日常治理並監督基礎設施的修復。人道援助將不受干擾地送達，聯合國和紅新月會等國際組織將監督援助的分配，以色列軍隊也將分階段撤出大部分加沙地帶。

但顯然，目前光是從第一階段邁入第二階，就出現極大困難：不只是哈馬斯難以依約歸還人質遺體、以色列拒絕釋放巴爾古提（Marwan Barghouti）等問題，更重要的是，在哈馬斯拒絕解除武裝的背景下，以色列也就擁有了拒絕撤軍的絕佳藉口。

2025年10月13日，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis），當地一名男子迎接一名獲以色列釋放的巴勒斯坦囚犯。（Reuters）

為何以哈雙方都有背叛誘因

歸根結柢，停火本身當然對各方有利，但徹底解決加沙問題，卻不是人人樂見。

從美國、西方的視角出發，如果把哈馬斯從加沙連根拔起，不只能最大程度阻止「阿克薩洪水行動」重演，更意味自己繼1993年《奧斯陸協議》後，又一次馴服巴勒斯坦反抗武裝，進一步削弱了武裝鬥爭的能量，並以「兩國方案」的名目讓各方都能繼續與以色列往來，最大程度降低外界的道德譴責。

顯然，這也是除了伊朗之外的中東國家，包括阿拉伯各國與土耳其，心中的真正想法。尤其是希望歷史盡快翻頁的阿拉伯國家們，有了「20點和平計劃」這種「看似通往兩國方案」的保證，各方接下來就更能心無旁鶩同以色列展開互動、甚至進行關係正常化談判。

但這似乎不是以色列與哈馬斯的心之所向。

哈馬斯自不待言。作為2007年以來的加沙統治者，哈馬斯既與伊朗的「抵抗軸心」（Resistance Axis）合流，也要與在西岸的巴勒斯坦自治政府爭權。這就導致「兩國方案」雖沒能在以巴間實現，卻已經成為巴勒斯坦的內部現狀，最後也鞏固雙方分裂不可復原的現實，這也是為何《北京宣言》等斡旋反覆失敗的原因。可以這麼說，但凡哈馬斯還有餘力，都不會輕易解除武裝，因為比起解決加沙問題，擁兵自重、自立為王才是這群人的真正目標。

圖為2025年10月12日，在以色列和哈馬斯停火期間，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）民眾從一輛貨車上領取援助物資（Reuters）

而以色列做為1993年《奧斯陸協議》後的長期受益者，看似安於現狀，卻也同樣不斷掏空兩國方案：一方面持續以定居點蠶食約旦河西岸、放任軍警暴力掃蕩；一方面又對哈馬斯繼行兩手策略，既通過卡塔爾進行金援，又嚴格封鎖加沙地帶，完成了裂解巴勒斯坦團結的戰略操作，徹底癱瘓「兩國方案」談判。可以這麼說，在2000年第二次大起義爆發、民意集體右轉的背景下，只要以色列還有能力，就會不遺餘力侵占巴勒斯坦的土地，而加沙這種「不正常狀態」，正好給了以色列持續越線的煙霧彈。

2023年「阿克薩洪水行動」爆發前，各方基本就是處在這種畸形的均衡中：以色列與哈馬斯都靠著不正常現狀各取所需；美國、西方、阿拉伯國家則盡可能混水摸魚，推進各自政治議程，並放任「兩國方案」走向死亡。但顯而易見，這種畸形均衡被哈馬斯的行動打破，如今經歷兩年血腥殺戮，各方又想靠著停火重塑均衡，卻始終困難重重。

其中，歐美與阿拉伯國家基於前述原因，都想改變2007年以來的加沙均衡，塑造另一個西岸：10月14日，埃及外交部長宣布，已選定15名巴勒斯坦技術官僚領導加沙地帶戰後臨時政府；特朗普更公開強調，哈馬斯必須解除武裝，「如果他們不解除武裝，我們就會解除。而且這會很快發生，甚至可能以暴力的方式發生。」

但哈馬斯顯然還想重回戰前地位，也就是重回2007年以來的加沙均衡，所以停火開始後就反覆強調不會解除武裝，並且開始鎮壓加沙的幫派衝突，儼然一副統治者姿態；在這種背景下，以色列就擁有了拒不撤軍的最好藉口，甚至可能在緩衝過後重啟戰事，尤其內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）接下來又要面臨貪腐審判。

最終，一切正如卡塔爾首相穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）所說：以哈之所以能初步達成停火協議，是因調解方都決定迴避更棘手的問題，畢竟以哈雙方都未做好達成全面協議的準備。進入停火第二階段，球也再度來到以哈雙方手中：是形成哈馬斯拒絕解除武裝、以色列拒絕撤軍的新恐怖平衡，還是以色列藉此再度興戰、撕毀協議的戰火重燃，取決於雙方的下一步互動。