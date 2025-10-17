特朗普警告哈馬斯：若不停止加沙殺戮將被殲滅 否認美軍參與
撰文：張涵語
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月16日警告稱，如果哈馬斯（Hamas）繼續在加沙地帶殺人，「我們將別無選擇，只能進入加沙殺死他們」。惟特朗普同日在白宮澄清，此言論並非指美軍將參與對哈馬斯軍事行動。
美媒報道，特朗普在Truth Social平台發文稱，「如果哈馬斯繼續在加沙地帶殺人，而這不符合（停火）協議的規定，我們將別無選擇，只能進入加沙殺死他們。」
特朗普後亦在白宮澄清稱，「我們不會參與，我們也不必參與。有一些非常親近、非常近的人會去做，而且他們會非常輕鬆地完成任務，但這一切都是在我們的支持下。」
特朗普此前警告稱，如果哈馬斯不遵守協議，「只要我一聲令下」，以色列便可以就恢復戰鬥、重返加沙街頭。他認為，哈馬斯的解除武裝問題將很快得到解決，無需動用美軍，美國將在此支持以色列。
截至周三（10月15日）哈馬斯共向以色列移交9名人質遺體，尚未達到協議規定的28具遺體。美媒引述以色列表示，哈馬斯接觸到的人質屍體數量比其聲稱的更多，指責該組織沒有採取足夠措施回收遺體，並且威脅將無法進入和平協議第二階段。
